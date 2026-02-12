Vialidad Nacional intensifica el desmalezado en las Rutas Nacionales 38 y 60

En un esfuerzo coordinado por mantener la infraestructura vial en condiciones óptimas, Vialidad Nacional ha puesto en marcha un ambicioso plan de intervención en el territorio provincial. Estas acciones, ejecutadas por el personal y los equipos especializados de la División Conservación del 11° Distrito Catamarca, responden a la necesidad de intervenir de manera directa sobre la vegetación que, de forma natural, avanza sobre las zonas de camino.

El operativo no se limita a una limpieza superficial, sino que implica una logística integral de desmalezado manual y con equipos mecánicos, adaptándose a las particularidades de cada tramo y asegurando un despeje efectivo de la traza.

La relevancia de estas tareas radica en la preservación de la infraestructura y, fundamentalmente, en la protección de los usuarios que transitan diariamente por las arterias que conectan a la provincia. El uso de maquinaria pesada, complementado con el trabajo minucioso de las cuadrillas manuales, permite que las zonas de banquina y las áreas adyacentes a la calzada recuperen su amplitud técnica necesaria para la circulación.

Uno de los frentes de trabajo más significativos se localiza sobre la Ruta Nacional 38. En esta vía, fundamental para la conectividad regional, se está llevando a cabo el corte de pastos en ambas manos de la zona de camino. El sector intervenido comprende un tramo estratégico: aquel que se extiende desde el límite con la provincia de La Rioja hasta el inicio de la Avenida de Circunvalación.

Esta labor es apenas la primera etapa de un cronograma de trabajo ya establecido. Según informaron las autoridades de la División Conservación, una vez finalizado el tramo mencionado, el personal y la maquinaria se desplazarán para continuar el desmalezado de la Circunvalación. Esta zona es de vital importancia debido al alto volumen de tráfico vehicular que recibe, lo que exige un mantenimiento constante para evitar que la vegetación interfiera con la señalización o la visibilidad de los conductores en las intersecciones.

Simultáneamente, las tareas se han extendido hacia el oeste provincial, específicamente sobre la Ruta Nacional 60. Allí, la complejidad del terreno y el tipo de vegetación demandan un esfuerzo adicional que va más allá del simple corte de pastizales. Las cuadrillas de Vialidad Nacional ejecutan, además de las tareas de desmalezado comunes, el retiro de arbustos que pueden representar obstáculos físicos o visuales de mayor envergadura.

El área de cobertura en este sector abarca los siguientes puntos:

Tramo comprendido entre Cerro Negro , también identificado como el empalme con la Ruta Nacional 40 .

, también identificado como el . Tramo hacia la localidad de Salado, ubicada en el departamento Tinogasta.

Estas intervenciones en el departamento Tinogasta son fundamentales para asegurar que el transporte de carga y el turismo puedan circular sin contratiempos por una ruta que atraviesa paisajes diversos y geográficamente exigentes.

El factor climático y la transitabilidad segura

La ejecución de estos trabajos no es azarosa, sino que responde a una planificación estratégica vinculada al ciclo ambiental de la región. Actualmente, las tareas se consideran esenciales durante la temporada de lluvias, periodo en el cual la maleza crece rápidamente debido a las condiciones de humedad y temperatura. Sin una intervención oportuna, el crecimiento desmedido de la vegetación reduce los márgenes de seguridad de la ruta.

El beneficio directo para el usuario es la mejora sustancial en las condiciones de transitabilidad de manera segura. Al despejar los márgenes de las rutas 38 y 60, se logra ampliar la visibilidad de toda la zona de camino, permitiendo que los conductores tengan un campo visual despejado para advertir señales de tránsito, presencia de fauna o posibles contingencias en la banquina. De este modo, el 11° Distrito de Vialidad Nacional reafirma su compromiso con el mantenimiento preventivo y correctivo de la red vial nacional en Catamarca.