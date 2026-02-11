Operativo en La Cébila: habilitan el tránsito restringido tras el vuelco de un camión cisterna

La conectividad estratégica en la región de Catamarca se encuentra actualmente bajo un esquema de emergencia tras el siniestro vial registrado en la jornada de ayer. Según el reporte oficial de Vialidad Nacional, se ha logrado habilitar el tránsito de manera parcial en la Ruta Nacional 60, específicamente en el tramo de la Quebrada de La Cébila.

Esta apertura es limitada y se concentra a la altura del kilómetro 1.152,50, donde el paso se permite exclusivamente para vehículos livianos y bajo la modalidad de media calzada, debido a la presencia de maquinaria pesada y personal técnico en la zona.

La situación demanda una logística extrema debido a que el vehículo siniestrado es un camión cisterna que volcó mientras transportaba oxígeno líquido. El operativo de remoción es un procedimiento delicado que conlleva cierto riesgo, ya que consiste en realizar el trasvase del material criogénico desde el tanque accidentado hacia otro transporte de similares características. Para facilitar estas tareas, una grúa de gran escala realiza movimientos constantes, lo que requiere una coordinación milimétrica entre los técnicos de seguridad y los encargados de la vialidad.

Plazos de finalización y advertencias a los conductores

Respecto a los tiempos de normalización, las autoridades estiman que los trabajos de remoción total del transporte de carga siniestrado culminarán en su totalidad entre las 17:00 y las 18:00 horas. Hasta que se alcance la liberación definitiva de la ruta, es imperativo que los usuarios autorizados circulen con la mayor precaución posible, manteniendo una baja velocidad y acatando todas las señales preventivas dispuestas en el sector, así como las instrucciones directas de los banderilleros.

Es fundamental recalcar la advertencia emitida por Vialidad Nacional sobre la prohibición de NO DETENERSE EN EL LUGAR bajo ninguna circunstancia. Esta medida busca garantizar que las maniobras de transferencia de oxígeno líquido se realicen sin interferencias y minimizando cualquier peligro potencial para los ciudadanos que transitan por la Quebrada de La Cébila.