EC SAPEM anuncia cortes programados en el centro de la Capital

La empresa EC SAPEM, bajo la órbita del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente del Gobierno de Catamarca, ha emitido un comunicado oficial para informar a los usuarios de San Fernando del Valle de Catamarca sobre una serie de intervenciones críticas en la red eléctrica. Estos trabajos de emergencia tienen como objetivo principal realizar obras de mantenimiento general y mejoras sustanciales en el sistema, buscando garantizar la estabilidad de la prestación en una zona de alta demanda.

La ejecución de estas tareas de infraestructura requerirá la interrupción del suministro para permitir el acceso seguro de las cuadrillas técnicas a componentes vitales de la red. Los detalles técnicos y logísticos de la operación se detallan a continuación:

Fechas de ejecución : Los trabajos se desarrollarán durante los días jueves 12 y viernes 13 de febrero .

: Los trabajos se desarrollarán durante los días . Horario de afectación : La interrupción del servicio está programada para iniciarse a las 7 horas y se extenderá hasta las 15 horas en ambas jornadas.

: La interrupción del servicio está programada para iniciarse a las y se extenderá hasta las en ambas jornadas. Naturaleza técnica: Se realizarán trabajos en Media Tensión específicamente sobre la subestación transformadora ubicada en la estratégica esquina de Sarmiento y República.

El despliegue técnico tendrá un impacto directo en la normalidad de las actividades dentro del microcentro capitalino. Según la información oficial suministrada, el área con mayor afectación comprende el Edificio Sarmiento 589, además de diversas dependencias situadas en ese radio de influencia. La realización de maniobras en media tensión es fundamental para modernizar los equipos de transformación y prevenir fallas mayores a futuro.

Desde la distribuidora se insta a los residentes y responsables de comercios u oficinas en el sector mencionado a tomar los recaudos necesarios frente a este corte de ocho horas de duración.

Asimismo, la empresa recordó que la programación completa del calendario de cortes y mantenimientos se encuentra siempre disponible para su consulta ciudadana en el sitio web oficial https://www.google.com/search?q=ecsapem.com.ar.