Caos en Alijilán: granizo y apagones

La situación meteorológica en la localidad de Alijilán se agravó drásticamente en las últimas horas. Tras los primeros incidentes registrados al mediodía, el clima recrudeció con la llegada de una nueva y potente tormenta que ha dejado a diversos sectores del municipio en una situación crítica. Según los reportes de los vecinos, este nuevo frente incluyó lluvias torrenciales y una intensa caída de granizo de tamaño considerable.

El fenómeno no solo afectó la superficie, sino que la importante actividad eléctrica y el viento provocaron fallas graves en la infraestructura de servicios. La salida de servicio de alimentadores de energía ha dejado a gran parte de la población a oscuras. Esta interrupción del suministro eléctrico se mantiene mientras persiste la inestabilidad, complicando las tareas de asistencia en las áreas afectadas.

Alerta amarilla y riesgos latentes

Este escenario confirma el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas fuertes a severas para el interior provincial. Los expertos advierten que las condiciones críticas se extenderán durante toda la noche y la madrugada, con riesgos específicos de:

Caída de agua en cortos periodos.

Actividad eléctrica frecuente.

Ráfagas intensas de viento.

Caída de granizo (con riesgo de repetición).

La comunidad de Alijilán permanece en alerta máxima ante un frente de tormenta que, lejos de amainar, amenaza con mantener su intensidad en las próximas horas, dificultando el restablecimiento de la normalidad en el municipio.