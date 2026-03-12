Vialidad Provincial habilitó el tránsito en el camino hacia Minas Capillitas

En una jornada marcada por la recuperación de la conectividad en sectores estratégicos de altura, Vialidad Provincial informó oficialmente que ha quedado habilitado al tránsito normal el camino que conduce hacia Minas Capillitas. La noticia representa un alivio para los usuarios frecuentes de esta vía, la cual había visto afectada su operatividad debido a la acumulación de sedimentos.

Operativos de despeje y seguridad

La normalización del paso fue posible gracias a las tareas realizadas de manera exhaustiva por el personal del organismo. Estas intervenciones se centraron en despejar la zona y garantizar una circulación segura, eliminando los riesgos asociados a la obstrucción de la calzada en áreas de geografía compleja.

Las cuadrillas trabajaron en el sector mediante maniobras de precisión que permitieron:

Remoción de material: Se retiraron excedentes que afectaban la calzada y limitaban el ancho de paso.

Se retiraron excedentes que afectaban la calzada y limitaban el ancho de paso. Restablecimiento de la transitabilidad: Se logró rehabilitar el flujo vehicular en este importante corredor de la región .

Se logró rehabilitar el flujo vehicular en este . Garantía de seguridad: Se verificó el estado general del camino antes de permitir el ingreso del tránsito normal.

Recomendaciones para la circulación en montaña

A pesar de que el camino se encuentra plenamente operativo, desde el organismo vial se enfatiza la necesidad de mantener una conducción responsable. Dada la naturaleza del terreno, se recomienda a los conductores:

Circular con precaución en todo el trayecto hacia Minas Capillitas.

en todo el trayecto hacia Minas Capillitas. Respetar las indicaciones brindadas por el personal vial apostado en la zona.

brindadas por el personal vial apostado en la zona. Extremar los cuidados especialmente en zonas de montaña, donde las condiciones del entorno pueden variar.

La labor del personal de Vialidad Provincial ha sido determinante para devolver la normalidad a este punto geográfico, asegurando que el transporte y el movimiento regional no sufran mayores interrupciones.