Crecida del Río del Valle compromete el abastecimiento en la Capital

La naturaleza ha impuesto un desafío crítico a la infraestructura de servicios públicos en la capital provincial. Aguas de Catamarca ha emitido un comunicado oficial detallando la delicada situación operativa que atraviesa el sistema de captación y distribución de agua potable. La causa raíz se encuentra en la crecida del Río del Valle, cuya fuerza ha superado las defensas técnicas, impactando directamente en las arterias vitales que transportan el recurso hacia los hogares.

La dinámica del río, caracterizada por un aumento repentino y violento de su caudal, ha provocado daños severos en instalaciones que se encuentran bajo el lecho del mismo. Según los informes técnicos, la fuerza del agua resultó en la rotura de una cañería de impulsión de 350 mm, una pieza fundamental para la presión y el flujo del sistema.

Sin embargo, los daños no terminan allí. La infraestructura asociada a la extracción también ha sufrido el embate del río, registrándose averías significativas en las cañerías de impulsión correspondientes a los pozos 52 y 55. Este panorama técnico revela la magnitud de la crisis: de los cinco cruces de cañerías que existen estratégicamente en este sector del río, actualmente tres se encuentran fuera de funcionamiento. Esta inactividad forzada representa una pérdida drástica en la capacidad de transporte de agua, afectando la estabilidad del servicio en el sur, centro y parte del oeste de la ciudad.

Mapa de Afectación: Barrios en Alerta

La disminución en el transporte de agua se traduce en falta de suministro y baja presión en una vasta extensión geográfica de la Capital. La lista de zonas afectadas refleja la importancia de las cañerías dañadas:

Zonas Históricas y Céntricas: Centro, La Tablada, Villa Cubas y las 1000 Viviendas.

Ante la imposibilidad de intervenir de forma inmediata en el lecho del río —dado que las reparaciones solo podrán iniciarse cuando el caudal disminuya y garantice la seguridad del personal—, la empresa ha desplegado un plan de emergencia. El personal técnico se encuentra ejecutando maniobras para sostener el servicio de forma alternativa:

Utilización de fuentes seguras: Uso exclusivo de pozos que no requieren cruces por el lecho del río. Regulación de Red: Instalación de válvulas en puntos estratégicos para redireccionar el flujo. Distribución por turnos: Implementación de inyecciones sectorizadas de agua para garantizar que, aunque de forma limitada, el recurso llegue a los distintos barrios. Asistencia Directa: Despliegue de camiones cisterna, priorizando de manera absoluta a hospitales, centros de salud y establecimientos educativos.

Aguas de Catamarca ha enfatizado que el trabajo es permanente para normalizar el servicio en el menor tiempo posible, apelando a la comprensión de la comunidad ante lo que se define como una situación extraordinaria e inevitable por causas climáticas.

Para mantener la transparencia y atender las necesidades urgentes, se han habilitado las siguientes vías de contacto para consultas o reclamos:

Línea Gratuita: 0800-888-8255

0800-888-8255 WhatsApp: 383-4900-314

La normalización definitiva queda supeditada a la evolución meteorológica y al descenso del nivel del río, factor determinante para que las cuadrillas de reparación puedan acceder a los puntos de rotura bajo el lecho.