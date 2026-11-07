Catamarca tendrá su "Posta del Encuentro" para compartir la visita de León XIV

Catamarca se sumará a la propuesta nacional para vivir en comunidad la visita del papa León XIV. Durante el martes 10 y el miércoles 11 de noviembre, el Paseo de la Fe será sede de la Posta del Encuentro, una iniciativa que busca acercar la presencia del Santo Padre a cada rincón de la Argentina y generar espacios de participación comunitaria en torno a las celebraciones religiosas.

La actividad comenzará ambas jornadas a partir de las 9.00, con una propuesta abierta a toda la comunidad que desee participar. A través de una pantalla y con animación, los asistentes podrán acompañar las celebraciones eucarísticas presididas por el Papa en distintos puntos del país, compartiendo desde Catamarca estos acontecimientos.

La iniciativa es impulsada por la Conferencia Episcopal Argentina, en el marco de una convocatoria que procura extender la experiencia de la visita papal más allá de los lugares donde tendrán lugar las celebraciones principales.

Dos jornadas para acompañar las celebraciones desde Catamarca

La programación contempla dos encuentros centrales, correspondientes a las actividades previstas en Córdoba y en Luján, provincia de Buenos Aires. De esta manera, quienes se acerquen al Paseo de la Fe podrán participar de las transmisiones de las misas presididas por el papa León XIV.

El martes 10 de noviembre, la atención estará puesta en Córdoba, donde a las 11.00 se celebrará la Santa Misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea). La transmisión permitirá que la comunidad catamarqueña acompañe la celebración desde la Posta del Encuentro.

En tanto, el miércoles 11 de noviembre, la convocatoria continuará con la celebración prevista en Luján, Buenos Aires. En esa oportunidad, a las 10.00, se realizará la Santa Misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, que también podrá seguirse desde el espacio dispuesto en la capital catamarqueña.

Ambas jornadas tendrán como punto de referencia el Paseo de la Fe, donde se desarrollará la propuesta mediante recursos audiovisuales y animación.

Una convocatoria abierta a toda la comunidad

La organización de la Posta del Encuentro en Catamarca está a cargo de la Catedral Basílica y Santuario de Nuestra Señora del Valle, con el acompañamiento de los gobiernos provincial y municipal.

El trabajo conjunto permitirá concretar esta iniciativa en un espacio de participación abierto a todos aquellos que deseen acercarse para compartir las celebraciones y acompañar la visita del Santo Padre.