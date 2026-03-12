Vialidad Nacional prosigue las mejoras en la Ruta 40

En el marco de los programas de conservación y mantenimiento de la red vial federal en la provincia de Catamarca, Vialidad Nacional dio continuidad hoy a una serie de operativos estratégicos sobre la Ruta Nacional 40. Las intervenciones se concentran en el departamento de Santa María, un corredor vital para la conectividad regional que requiere atención constante debido a las condiciones geográficas y climáticas de los Valles Calchaquíes.

Operativos técnicos y despeje de calzada

Las tareas desarrolladas durante la jornada se localizaron específicamente en el tramo comprendido entre Las Abritas y Fuerte Quemado. Los equipos técnicos de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) se enfocaron en dos ejes fundamentales para la operatividad de la ruta: el bacheo de calzada y el despeje de material aluvional en la zona de camino. Estas labores permiten reparar superficies dañadas para asegurar una rodadura uniforme, al tiempo que se remueven sedimentos y escombros depositados por fenómenos de arrastre hídrico.

Estos trabajos están siendo ejecutados íntegramente por personal y equipos de la sobrestantía de zona, quienes operan con maquinaria pesada para optimizar los tiempos de respuesta. El objetivo primordial de estas maniobras es mejorar significativamente las condiciones de transitabilidad para todos los usuarios de la ruta, mitigando riesgos potenciales derivados del deterioro del pavimento o la acumulación de áridos sobre la vía.

Seguridad vial y recomendaciones al usuario

Debido a la presencia activa de personal y equipos de la DNV trabajando sobre calzada, el organismo ha emitido una serie de recomendaciones esenciales para quienes circulen por este tramo. Se solicita encarecidamente a los usuarios disminuir la velocidad habitual al aproximarse a las áreas de intervención y respetar rigurosamente las señales preventivas de obra dispuestas estratégicamente en el trayecto. La colaboración de los conductores es fundamental para resguardar la integridad física de los operarios y asegurar que las mejoras en la infraestructura se completen de manera eficiente y segura.