Vialidad Nacional intensifica mejoras en la Ruta Nacional 60

En el marco de los programas estratégicos de mantenimiento de la red vial federal en la provincia de Catamarca, Vialidad Nacional se encuentra ejecutando un operativo de intervención técnica de vital importancia. Estas acciones, centradas en la preservación de la calzada y su entorno inmediato, tienen como objetivo primordial garantizar la seguridad y la fluidez del tránsito en uno de los corredores más relevantes de la región.

Intervenciones técnicas en el sector de Cerro Negro

Los trabajos actuales se concentran específicamente sobre la Ruta Nacional 60, en el punto crítico que comprende el empalme con la Ruta Nacional 40, en la zona conocida como Cerro Negro. Las tareas desplegadas por el organismo nacional abarcan dos frentes fundamentales para la conservación del camino: el desmalezado mecánico y el relleno de erosiones.

La limpieza y el despeje de la vegetación en la zona de camino permiten una traza más limpia, mientras que la reparación de banquinas y sectores laterales mediante el relleno de erosiones previene el deterioro estructural causado por factores climáticos. La ejecución integral de estas labores está bajo la responsabilidad directa de la Sobrestantía de Tinogasta, cuyo personal técnico y maquinaria pesada operan en el lugar para asegurar estándares óptimos en la infraestructura.

Seguridad vial y recomendaciones al usuario

El propósito de estas maniobras de mantenimiento es mejorar significativamente las condiciones de visibilidad para todos los usuarios de la ruta, facilitando un campo visual despejado en curvas y cruces estratégicos. Dada la importancia del flujo vehicular en este nodo logístico, la intervención resulta esencial para reducir los riesgos de siniestralidad derivados del estado del entorno del camino.

Ante la presencia activa de operarios y equipos viales trabajando en la zona de Cerro Negro, Vialidad Nacional ha emitido una serie de advertencias preventivas. Se solicita encarecidamente a los conductores transitar con extrema precaución por todo el sector afectado, disminuir la velocidad de manera gradual al aproximarse a las cuadrillas y respetar rigurosamente todas las señales preventivas de obra colocadas en el trayecto. La colaboración de los ciudadanos es fundamental para resguardar la integridad del personal de la Sobrestantía de Tinogasta y garantizar la eficiencia de estas tareas de mejora vial.