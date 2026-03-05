Cronograma de cortes programados en Ambato y Ancasti

La infraestructura energética de la provincia de Catamarca atraviesa un proceso de actualización esencial para garantizar la estabilidad del suministro a largo plazo. En este contexto, el Gobierno de Catamarca, a través del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente y la empresa distribuidora EC SAPEM (Energía de Catamarca), ha comunicado oficialmente la ejecución de Mejoras Programadas que impactarán de manera temporal en los departamentos de Ambato y Ancasti. Estas acciones se enmarcan en un plan de mantenimiento general diseñado para robustecer el sistema eléctrico y prevenir fallas imprevistas en la red.

Intervenciones Técnicas en el Departamento Ambato

Para el próximo viernes 6 de marzo, la agenda de trabajo establece una interrupción del servicio eléctrico en puntos estratégicos de Ambato. Los equipos técnicos de EC SAPEM llevarán a cabo obras de mantenimiento y mejoras en la red en un bloque horario que se extenderá desde las 8 hasta las 13 horas.

Estas cinco horas de trabajo intensivo tienen como objetivo primordial asegurar que los componentes de la red operen bajo estándares de eficiencia óptimos. Las Zonas Afectadas por estas maniobras de mantenimiento general incluyen una serie de localidades clave para la vida social y productiva de la región:

Los Varela

Las Talas

Humaya

Chavarría

Chamorro

La precisión en el cumplimiento de estos horarios es fundamental para que los usuarios de estas áreas rurales y semiurbanas puedan planificar sus actividades diarias con antelación, minimizando los inconvenientes que el cese temporal del suministro pueda ocasionar en hogares y comercios.

Simultáneamente, el departamento de Ancasti será escenario de un despliegue operativo similar. Bajo la misma premisa de ejecutar obras de mantenimiento y mejoras en el sistema eléctrico, la empresa ha fijado la fecha para el mismo viernes 6 de marzo. Sin embargo, a diferencia de la zona de Ambato, el periodo de afectación en esta jurisdicción será de seis horas, comprendido entre las 8 y las 14 horas.

La complejidad de la geografía y la extensión de la red en esta zona demandan un listado exhaustivo de las Zonas Afectadas, que comprende tanto parajes como centros poblados de relevancia:

Anquincila y Anquincila de Abajo

Casa Armada

Tacana

Bella Vista

San José

La Candelaria

El Mojón

Infanzón

Alto del Rosario

Concepción

15 VV Ancasti

Este extenso listado refleja la magnitud de la intervención, que busca no solo reparar puntos críticos existentes, sino también implementar mejoras proactivas que eviten el desgaste prematuro de la infraestructura eléctrica provincial.

Transparencia y Canales de Información

La transparencia en la gestión de los servicios públicos es un pilar fundamental para el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente. Por ello, se insta a los usuarios a mantenerse informados a través de los canales oficiales. La programación completa y el calendario detallado de estas y futuras intervenciones se encuentran disponibles para consulta pública en el sitio web institucional https://www.google.com/search?q=ecsapem.com.ar.

La coordinación entre el Gobierno de Catamarca y la prestataria de servicios busca, mediante estas obras de mantenimiento y mejoras en la red, elevar la calidad de vida de los catamarqueños asegurando un sistema eléctrico más robusto, moderno y confiable para las generaciones presentes y futuras.