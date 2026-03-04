Alerta amarilla por tormentas en la Capital: rige un aviso por fenómenos fuertes y ráfagas de 90 km/h

La Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos de Catamarca Capital ha difundido el último reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cual establece un alerta amarilla por tormentas para el área de la ciudad. Este fenómeno meteorológico marca el inicio de un periodo de marcada inestabilidad que comenzará a manifestarse con fuerza desde la noche de hoy. El área de cobertura será afectada por tormentas aisladas, algunas de las cuales podrían alcanzar una intensidad fuerte o puntualmente severa, representando un desafío logístico para los servicios urbanos.

Cronología y alcance del fenómeno

Según el organismo oficial, la vigencia del alerta se activa a partir de las 19 h de este miércoles y se prevé que las condiciones adversas se mantengan, con mejoras temporarias en el medio, hasta la mañana del viernes 6. Es fundamental que la población comprenda el carácter aislado de estas tormentas, lo que implica que los fenómenos pueden presentarse con severidad en algunos sectores de la ciudad mientras que otros no registren actividad alguna. Esta intermitencia es una característica propia de los sistemas convectivos que atravesarán la región durante las próximas jornadas.

Detalles técnicos y riesgos asociados

El informe técnico detalla una serie de riesgos meteorológicos que la ciudadanía debe tener en cuenta para minimizar incidentes. Las celdas de tormenta podrán estar acompañadas por la caída de granizo y una intensa actividad eléctrica, sumado a una precipitación abundante concentrada en cortos períodos de tiempo. Respecto al viento, se pronostican ráfagas que pueden alcanzar velocidades de hasta 90 km/h, una cifra considerable que exige precaución con objetos sueltos en balcones o patios. En cuanto a los valores de agua, se prevé una precipitación acumulada de entre 20 y 40 mm, aunque estas cifras pueden ser superadas de manera local dependiendo de la fuerza de cada núcleo de tormenta.

Consideraciones sobre el impacto local

Desde la Capital se ha emitido una aclaración importante respecto a la naturaleza de este aviso emitido por el SMN. Los impactos mencionados representan escenarios posibles dentro del área de cobertura delimitada, pero no significa que necesariamente vayan a ocurrir en toda la extensión geográfica de la ciudad. El pronóstico enfatiza que, al tratarse de tormentas aisladas, la distribución de la lluvia, el viento y el granizo será irregular, afectando a barrios específicos de manera dispar. La prevención y el seguimiento de las actualizaciones meteorológicas oficiales serán claves durante todo el periodo de vigencia del alerta.