La Biblioteca Herrera impulsa el bilingüismo en Catamarca con nuevos talleres de inglés

En un esfuerzo por fomentar el desarrollo académico y profesional de la comunidad, la Biblioteca Provincial Dr. Julio Herrera ha anunciado la apertura de inscripciones para sus talleres gratuitos de inglés 2026. Esta institución, dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, reafirma su rol como espacio de contención y formación al poner a disposición de los ciudadanos herramientas lingüísticas fundamentales para el mercado laboral actual y el crecimiento personal.

Las actividades formativas se llevarán a cabo en las instalaciones históricas de la biblioteca, ubicadas en la calle San Martín 439, y darán inicio durante la segunda quincena de marzo. La propuesta, que se destaca por su carácter presencial, busca no solo el fortalecimiento del conocimiento individual, sino también generar un impacto positivo en la calidad de los servicios que la provincia ofrece, especialmente en el ámbito de la atención al visitante.

Inglés General: Niveles y horarios de formación

La oferta educativa de este año es amplia y está estructurada para abarcar desde los conocimientos básicos hasta competencias avanzadas. Las clases de Inglés General estarán bajo la tutela de la docente Gabriela Magaquián, quien supervisará el progreso de los alumnos en un entorno de aprendizaje dinámico. El inicio de este ciclo está programado para el miércoles 18 de marzo en el turno tarde, con una frecuencia de cursado fijada para los días miércoles y viernes.

Para garantizar una enseñanza personalizada y efectiva, la organización ha dispuesto niveles específicos con horarios determinados y un límite de asistencia por grupo:

Beginner English Level (Principiante): Se dictará en el horario de 14:30 a 16:00.

Se dictará en el horario de 14:30 a 16:00. Pre-intermediate English Level (Pre-intermedio): Las clases se desarrollarán de 16:00 a 17:30.

Las clases se desarrollarán de 16:00 a 17:30. Intermediate English Level (Intermedio): El dictado será de 17:30 a 19:00.

El dictado será de 17:30 a 19:00. Upper-Intermediate English Level (Nivel Intermedio alto): Se cursará de 19:00 a 20:30.

Se cursará de 19:00 a 20:30. Capacidad operativa: Cada uno de estos niveles contará con un cupo máximo de hasta 25 alumnos.

Especialización técnica: Inglés Turístico

Reconociendo el potencial de Catamarca como destino emergente, la Biblioteca Herrera ha incluido una rama de especialización esencial: el Inglés Turístico. Este taller, también dictado por la docente Magaquián, está diseñado específicamente para los actores clave de la industria de la hospitalidad.

El curso está dirigido de forma exclusiva a estudiantes de Turismo y Hotelería, guías, operadores turísticos, así como a trabajadores del sector tanto del ámbito público como privado. Esta formación técnica comenzará el jueves 19 de marzo en el turno mañana. A diferencia del curso general, este taller se dictará únicamente los días jueves y contará con una estructura de tres turnos horarios con un cupo reducido de hasta 15 alumnos por turno para asegurar la calidad de la práctica oral:

Primer turno: De 09:30 a 10:30.

De 09:30 a 10:30. Segundo turno: De 10:30 a 11:30.

De 10:30 a 11:30. Tercer turno: De 11:30 a 12:30.

Proceso de inscripción y requisitos

La convocatoria está abierta a toda la comunidad catamarqueña que desee perfeccionar sus habilidades en la lengua inglesa. Para asegurar un lugar en esta edición 2026, los interesados deben seguir un procedimiento administrativo sencillo pero riguroso a través del entorno digital.

Para postularse, los aspirantes deben enviar un correo electrónico a la dirección oficial: [email protected]. En dicho mensaje, se debe consignar de manera obligatoria la siguiente información técnica: nombre y apellido, Documento Nacional de Identidad (DNI), teléfono de contacto y especificar claramente el curso y nivel en el que desean participar. Es importante destacar que el envío del correo no garantiza la vacante de forma inmediata; los interesados deberán aguardar la respuesta formal por parte de la institución para confirmar la inscripción definitiva, dado que los cupos son limitados por razones pedagógicas y de espacio físico.