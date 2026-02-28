El centro y este provincial bajo alerta: vientos del norte amenazan con ráfagas de 75 km/h

La Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos de Catamarca Capital ha difundido la advertencia climática oficial emitida por el SMN. El organismo meteorológico prevé la llegada de vientos predominantes del sector norte, caracterizados por una intensidad constante. Se estima que las velocidades oscilarán entre los 35 y 50 km/h, aunque el mayor riesgo reside en las ráfagas, las cuales tienen el potencial de superar los 75 km/h.

Zonas críticas y áreas de impacto

El mapa de riesgo para este evento meteorológico abarca puntos estratégicos de la geografía provincial, donde la orografía puede intensificar la percepción del fenómeno. Las áreas bajo vigilancia estricta incluyen:

Regiones Centro y Este de la provincia.

de la provincia. Zona serrana de Pomán.

Cronología del alerta y medidas de seguridad

La ventana de tiempo para este fenómeno de alerta amarilla se divide en dos etapas críticas: comenzando el domingo por la tarde y retomando su actividad durante el lunes por la mañana y la tarde. Ante la persistencia del viento, las autoridades han sido enfáticas en los protocolos de prevención para la ciudadanía: