Cómo maximizar el ahorro en combustibles durante febrero de 2026

Con el inicio de febrero de 2026, el sector de los combustibles en Argentina presenta un escenario de alta competitividad en beneficios para los consumidores. Las principales operadoras del mercado —YPF, Shell, Axion, Puma y Gulf— han renovado y mantenido sus alianzas estratégicas con entidades bancarias y billeteras virtuales, configurando un mapa de descuentos que oscilan entre el 10% y el 30% en cada carga. La clave de este mes reside en la capacidad de los usuarios para combinar tecnología, lealtad a marcas específicas y una planificación rigurosa del cronograma de pagos.

YPF: Liderazgo en acumulación y beneficios Serviclub

La petrolera estatal YPF encabeza la oferta con un sistema que premia la operatividad digital y la fidelidad. Los socios de Serviclub que utilicen la App YPF pueden acceder a una estructura de ahorro escalonada y acumulable:

Carga nocturna: 6% de ahorro diario, sin tope, para operaciones entre las 0 y las 6 horas.

6% de ahorro diario, sin tope, para operaciones entre las 0 y las 6 horas. Autodespacho: 3% de ahorro todos los días, sin tope de reintegro.

3% de ahorro todos los días, sin tope de reintegro. Socios ACA: 5% de descuento diario con un tope mensual de $11.500.

En el ámbito bancario, YPF presenta acuerdos robustos. El Banco Macro ofrece los miércoles un 20% con Visa Platinum (tope $15.000) y hasta un 30% para clientes Selecta con Visa Signature (tope $25.000). Por su parte, el Banco Nación otorga los viernes un 30% mediante MODO BNA+ (tope $15.000). Otros actores como Banco Ciudad (domingos, hasta 15%) y Banco Galicia (lunes, hasta 15% para Éminent y extra por cuenta sueldo) complementan la oferta semanal.

El ecosistema Shell y la apuesta de Axion y Puma

Shell, a través de su plataforma Shell Box, focaliza sus beneficios los días miércoles con un 10% en la línea V-Power (tope $4.000 semanales). La propuesta se expande con la Tarjeta 365, que de lunes a viernes ofrece un 10% en combustibles premium y un 5% en nafta súper. Además, la alianza con Jumbo+ y Vea Ahorro permite obtener un 10% los jueves, con un 5% adicional si se abona con Cencopay.

En Axion Energy, la app ON es el eje central, brindando un 10% los lunes y viernes en combustibles Quantium, con topes que alcanzan los $12.000 mensuales según el nivel del usuario. Destaca también la participación de Brubank, que de viernes a domingo ofrece hasta un 30% de ahorro para su Plan Ultra (tope mensual de $30.000).

Puma Energy mantiene una política agresiva los miércoles y viernes, con un 10% de descuento en todo su catálogo (Súper, Premium e Ion Diesel) mediante la app Puma Pris, permitiendo además el canje de puntos por vouchers de hasta $20.000.

La ingeniería del ahorro: El camino hacia los $40.000

Alcanzar el techo de $40.000 de reintegro mensual no es producto del azar, sino de una conducta financiera metódica. Para lograr esta cifra, el Banco Comafi se posiciona como una pieza fundamental: sus clientes Único Black disponen de un 20% de ahorro con un tope de $10.000 por semana, distribuidos según la bandera (lunes en Axion, viernes en Puma, sábados en YPF y domingos en Shell).

Las reglas para maximizar el beneficio son estrictas:

Sistematicidad: Cargar combustible semanalmente respetando el día exacto de la promoción. Uso de Apps: Priorizar pagos vía MODO, App YPF, Shell Box, ON o Puma Pris, evitando el pago tradicional en caja que suele quedar excluido. Gestión de Topes: No exceder el monto de carga que satura el reintegro semanal para no diluir el beneficio real.

Otros actores y billeteras en el mercado

El abanico de febrero se cierra con opciones diversas para todos los perfiles de consumo. Banco Patagonia ofrece los jueves hasta un 25% para clientes Singular (tope $15.000), mientras que Banco Credicoop brinda hasta un 20% los viernes para cuentas sueldo. Mercado Pago se suma los lunes con un 30% usando tarjeta de crédito física (tope $6.000), y marcas como Gulf y Dapsa mantienen beneficios del 10% con QR.

Finalmente, el Banco Columbia presenta fechas específicas (13 y 17 de febrero) con un 20% de descuento en todas las marcas, consolidando un mes de febrero donde el ahorro en el tanque es, ante todo, una cuestión de estrategia.