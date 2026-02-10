Alerta vial en Catamarca: densa niebla reduce la visibilidad en la Cuesta del Totoral

La seguridad vial en la provincia de Catamarca se encuentra bajo vigilancia ante las condiciones climáticas actuales. Vialidad Nacional ha emitido una comunicación oficial de carácter urgente dirigida a todos los conductores que deban circular por la región, alertando sobre complicaciones significativas en el terreno.

El organismo informó que es necesario transitar con precaución por la Ruta Nacional 38, específicamente en el tramo conocido como la Cuesta del Totoral. Este sector, caracterizado por su geografía de montaña, presenta actualmente una visibilidad reducida debido a la presencia de una densa niebla, lo que incrementa el riesgo de incidentes si no se respetan las normativas de seguridad.

Recomendaciones técnicas y operativas

Para mitigar los riesgos asociados a la baja visibilidad en esta zona de Catamarca, las autoridades viales han establecido una serie de pautas obligatorias para quienes se desplacen por la mencionada arteria:

Reducir la velocidad : El límite de circulación debe ajustarse a las condiciones del entorno para permitir tiempos de reacción adecuados.

: El límite de circulación debe ajustarse a las condiciones del entorno para permitir tiempos de reacción adecuados. Evitar sobrepasos : Debido a que la percepción de distancia y objetos está comprometida, se insta a no realizar maniobras de adelantamiento.

: Debido a que la percepción de distancia y objetos está comprometida, se insta a no realizar maniobras de adelantamiento. Utilizar luces bajas: El uso de este sistema lumínico es indispensable para ser detectado por otros vehículos sin generar reflejos molestos en la niebla.

La advertencia de Vialidad Nacional se mantiene vigente hasta que las condiciones de la Ruta Nacional 38 se normalicen, solicitando a los usuarios seguir estrictamente estas indicaciones para garantizar la integridad propia y de terceros en la Cuesta del Totoral.