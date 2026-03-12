Fate advirtió al Gobierno que no puede garantizar la seguridad del material radioactivo

Este miércoles, la empresa Fate envió una carta a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) en la que expresó su preocupación ante la situación de la planta industrial ubicada en San Fernando. En la misiva, la compañía reconoció que "no puede garantizar las condiciones de seguridad ni la diligencia necesaria, debido al material radioactivo que está dentro de la fábrica", un hecho que refleja la gravedad del escenario actual.

El titular de la empresa, Javier Madanes Quintanilla, explicó que su rol como Titular de la Licencia del acelerador lineal de electrones de 500 KeV - 100mA para uso industrial implica una responsabilidad directa sobre la seguridad radiológica y física de las instalaciones. En sus palabras:

"Nuestro carácter de Titular de la Licencia nos exige responsabilidad por la seguridad radiológica y física, como así también asegurar que el uso de los materiales radioactivos y radiaciones ionizantes autorizados, se efectúe contando con las instalaciones apropiadas y con el personal idóneo necesario, en las adecuadas condiciones de seguridad."

El mensaje subraya que, más allá del conflicto laboral, existe un riesgo potencial significativo para la seguridad de la planta y de los trabajadores, especialmente considerando el material radioactivo presente.

Planta industrial usurpada: un escenario crítico

Madanes Quintanilla recordó que la situación se agrava debido a que la planta de San Fernando "se encuentra usurpada". La ocupación por parte de trabajadores en protesta frente al cierre de la fábrica genera una situación compleja en términos de seguridad y operatividad.

La planta, que concentra materiales de uso industrial sensibles, no puede funcionar bajo las condiciones actuales sin comprometer las normas de seguridad nuclear. La combinación de usurpación y riesgo radiológico plantea desafíos inéditos para la compañía y las autoridades reguladoras, obligando a Fate a notificar formalmente a la ARN sobre la imposibilidad de garantizar las condiciones adecuadas.

Conflicto laboral y sanciones del Gobierno

El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, confirmó que Fate será multada por no haber pagado los sueldos durante el periodo de conciliación obligatoria, que culminó este miércoles 11 de marzo. Según la cartera comandada por Sandra Pettovelo,

"Se ha iniciado un sumario a la empresa Fate por el incumplimiento de pago de los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero, lo cual consiste en una violación de la conciliación obligatoria dictada oportunamente."

Este incumplimiento de los pagos refleja un desfase entre las obligaciones laborales y la situación interna de la empresa, intensificando la tensión con los trabajadores representados por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).

Mientras tanto, la Secretaría de Trabajo busca continuar las negociaciones entre Fate y el sindicato, intentando mediar en un conflicto que combina factores laborales y riesgos industriales.

Justicia y legitimación de la protesta

En paralelo, la Justicia intervino revocando la orden de desalojo de la planta, legitimando la protesta de los trabajadores que permanecen dentro de las instalaciones. Esta decisión refuerza la percepción de que la ocupación no es un acto arbitrario, sino una medida de resistencia ante el cierre de la fábrica y el incumplimiento de obligaciones salariales.

El fallo judicial crea un escenario en el que la empresa, los trabajadores y las autoridades regulatorias deben coordinar acciones bajo un contexto delicado: por un lado, la protección de la salud y seguridad frente al material radioactivo, y por otro, la defensa de los derechos laborales y el cumplimiento de la ley.

Conclusión: un conflicto multidimensional

El caso de Fate en San Fernando se presenta como un conflicto multidimensional, donde convergen riesgos industriales, problemas laborales y desafíos regulatorios. La carta enviada a la ARN evidencia la preocupación por la seguridad radiológica, mientras que las acciones del Gobierno y la Justicia destacan la necesidad de garantizar los derechos de los trabajadores.

Entre la amenaza de materiales radioactivos, el incumplimiento salarial y la ocupación de la planta, Fate enfrenta un escenario de alta complejidad que requiere diálogo, mediación y medidas de seguridad estrictas. Este caso servirá, probablemente, como un precedente en la relación entre industria, reguladores y sindicatos en contextos de riesgo industrial y conflicto laboral en Argentina.