¿Cómo estará hoy el clima en Catamarca?

La provincia de Catamarca transita este sábado 28 de febrero de 2026 bajo condiciones meteorológicas de notable estabilidad. Según los datos oficiales proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una jornada caracterizada por el confort térmico, ideal para actividades al aire libre, con una temperatura máxima de 30°C y una mínima de 20°C.

Los indicadores técnicos para este día se resumen en los siguientes puntos:

Humedad promedio: 68%.

68%. Vientos sostenidos: 19 km/h.

19 km/h. Probabilidad de lluvias: Nula para toda la jornada.

Comportamiento atmosférico durante la mañana

En las primeras horas del día, el reporte del SMN informa que no se contemplan precipitaciones, manteniendo una humedad del 68% y vientos leves de 19 km/h provenientes del norte.

Con el avance del reloj, hacia la media mañana, el escenario se mantendrá seco y sin lluvias. En este bloque horario, se registra un ligero descenso en la humedad, que se posicionará en el 66%, acompañada por vientos que reducirán su intensidad a 10 km/h, manteniendo la dirección desde el norte.

Perspectivas para la tarde y la noche

De acuerdo con el pronóstico del organismo en Catamarca, para esta tarde no se registrarán lluvias y se esperan vientos leves de 17 km/h del noreste.

En tanto, para esta noche, el cierre de la jornada seguirá la misma línea de estabilidad:

Precipitaciones: No se contemplan.

No se contemplan. Vientos: Leves de 18 km/h del norte.

Este reporte confirma un final de febrero sin sobresaltos climáticos, definido por vientos moderados y la ausencia total de fenómenos hídricos en el territorio provincial.