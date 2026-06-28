La ironía de Villarruel tras la renuncia de Adorni: "Solo entré para leer los comentarios"

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a diferenciarse públicamente del núcleo duro del oficialismo al expresarse este sábado con un mensaje cargado de ironía tras la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete. La reacción se produjo a través de las redes sociales, donde aseguró que únicamente había ingresado para "leer los comentarios".

La frase fue publicada como respuesta al mensaje difundido por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien había utilizado sus redes sociales para despedir al exfuncionario luego de que se conociera oficialmente su salida del Gobierno.

La intervención de Villarruel no pasó inadvertida debido al contexto político que atraviesa la relación entre la vicepresidenta y el sector más cercano al presidente. Enfrentada al denominado núcleo duro libertario, la titular del Senado eligió responder directamente una publicación de Karina Milei, con quien mantiene un distanciamiento desde el inicio de la administración libertaria.

Un enfrentamiento que volvió a quedar expuesto

La respuesta de Villarruel se inscribe dentro de una serie de manifestaciones públicas en las que la vicepresidenta expresó cuestionamientos hacia Manuel Adorni. La relación entre ambos había quedado marcada por distintas críticas realizadas durante los últimos meses.

Según los antecedentes mencionados, la vicepresidenta ya se había mostrado en reiteradas oportunidades crítica de la situación del ahora exfuncionario, sobre quien pesa una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Uno de esos episodios ocurrió el 20 de junio, cuando Villarruel participó de actividades en Rosario, Santa Fe. En esa oportunidad, al dialogar con LA NACION, afirmó que no había "nadie más peleado con los valores de Belgrano" que Adorni.

Las diferencias también se hicieron públicas anteriormente cuando la vicepresidenta cuestionó declaraciones formuladas por el entonces funcionario durante una entrevista con José Del Rio en LN+.

Las críticas por la entrevista y el "pendrive mágico"

En aquella oportunidad, Manuel Adorni habló de sumas de dinero sin declarar que, según sus dichos, supuestamente había almacenado en dispositivos como pendrives.

Las explicaciones brindadas por el entonces funcionario motivaron una dura respuesta de Victoria Villarruel en la red social X. Allí, al responder a un usuario, escribió: "Te deseo que encuentres pronto un pendrive mágico". El intercambio continuó cuando otro usuario le consultó específicamente sobre la entrevista brindada por Adorni. Frente a esa pregunta, la vicepresidenta reforzó su postura y expresó:

"Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones". Estas declaraciones se sumaron a los cuestionamientos que la titular del Senado venía realizando en relación con la situación del funcionario, dejando en evidencia un distanciamiento político que volvió a manifestarse tras conocerse la renuncia.

La salida de Manuel Adorni

El desenlace llegó después de tres meses y medio de escándalo por el crecimiento del patrimonio de Manuel Adorni desde su ingreso a la función pública.

La renuncia fue confirmada este sábado, pocas horas antes del partido entre Argentina y Jordania correspondiente a la última fecha de la fase de grupos. De acuerdo con la información conocida, la decisión comenzó a gestarse el jueves, en medio de fuertes tensiones internas entre el oficialismo y la oposición.

El propio Manuel Adorni fue quien comunicó oficialmente su salida mediante una publicación en sus redes sociales, donde difundió una carta de renuncia dirigida al presidente.

En ese mensaje escribió: "Gracias por su confianza, presidente. Ha sido un verdadero honor". Como cierre de su publicación, el ahora exfuncionario agregó su ya tradicional expresión: "Fin".