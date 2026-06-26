Otro milagro conmueve en Venezuela: rescatan con vida a un bebé de 18 días

En medio de la tragedia que atraviesa Venezuela, una historia de supervivencia volvió a conmover a rescatistas, familiares y a toda la comunidad. Luego de 32 horas de intensas tareas de búsqueda, un bebé recién nacido de apenas 18 días de vida fue rescatado con vida de entre los escombros, en un operativo que terminó convirtiéndose en uno de los episodios más esperanzadores dentro de la emergencia.

El hallazgo del pequeño marcó un momento de enorme emoción para quienes participaban de las tareas de rescate. Después de más de un día de trabajo ininterrumpido, el bebé pudo ser extraído con vida, generando alivio entre los equipos que continuaban recorriendo la zona afectada.

La recuperación del recién nacido representó el primer paso de un operativo que, poco tiempo después, tendría un desenlace aún más alentador para toda su familia.

Una hora después apareció el resto de la familia

La historia continuó desarrollándose de manera favorable apenas una hora después del rescate del bebé. Los equipos de emergencia lograron sacar también de entre los escombros a Dayana Patiño, madre del recién nacido, junto a su esposo y sus hijos, quienes permanecían atrapados en el mismo lugar.

El rescate completo de la familia constituyó uno de los acontecimientos más significativos registrados durante las operaciones de búsqueda, ya que permitió reunir nuevamente a todos sus integrantes luego de permanecer bajo las estructuras derrumbadas. La secuencia de los rescates comenzó con la extracción del bebé de 18 días y culminó, una hora más tarde, con la salida de su madre, su padre y sus hermanos.

Tras ser rescatados, se informó que ningún integrante de la familia venezolana sufrió algún tipo de fractura. Ese dato fue confirmado luego de las tareas de rescate y representa uno de los aspectos más destacados del operativo, teniendo en cuenta el tiempo que permanecieron bajo los escombros.

De acuerdo con la información difundida, tanto el bebé como Dayana Patiño, su esposo y sus hijos lograron sobrevivir y se encuentran sanos y salvos.

Una historia que conmueve

El rescate del bebé de 18 días y de toda su familia se convirtió en un episodio que aporta una noticia alentadora en medio de una situación marcada por las tareas de búsqueda y rescate. La posibilidad de localizar con vida al recién nacido después de 32 horas, seguida por el rescate de Dayana Patiño, su esposo y sus hijos apenas una hora más tarde, conformó una secuencia que terminó con el reencuentro de toda la familia.

Este nuevo milagro se suma a otros que las redes sociales visibilizan y viralizan por estas horas y que ponen un poco de luz en medio de la dolorosa tragedia que tien en vilo al país caribeño, el que según el último reporte de las autoridades, ya registra un total de 920 muertos y 3.360 heridos.

Es así que los terremotos dejaron un panorama atravesado por el dolor, la pérdida y la incertidumbre. Sin embargo, en medio de ese escenario devastador, el nacimiento del bebé recordó que incluso en las circunstancias más difíciles pueden surgir hechos capaces de cambiar el ánimo de quienes los presencian.



