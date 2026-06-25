Tragedia: identifican al motociclista que murió tras chocar con un camión de Vialidad Provincial

La mañana de este jueves quedó marcada por un nuevo siniestro vial fatal en el departamento Valle Viejo, donde un joven motociclista perdió la vida tras impactar contra un camión de Vialidad Provincial que se encontraba estacionado sobre la avenida Costanera. El hecho se registró a las 09:10 en la localidad de San Isidro, en un tramo ubicado a unos 200 metros hacia el norte de la rotonda que conecta esa arteria con la avenida Félix Avellaneda.

La víctima fue identificada como Enzo Moya, de 25 años, quien circulaba al momento del siniestro en una motocicleta Motomel S2 de 150 cc.. De acuerdo con la información oficial, y por causas que ahora son materia de investigación, el joven perdió el control del rodado y terminó chocando contra un camión Ford F-14.000 H.D., perteneciente a Vialidad Provincial, que estaba estacionado en el lugar.

La violencia del impacto fue determinante. Como consecuencia de las graves lesiones sufridas, el motociclista perdió la vida en el acto, en un episodio que volvió a poner en el centro de la escena la gravedad de los hechos viales con consecuencias fatales en la provincia. La secuencia se produjo en una franja horaria de plena actividad matutina y en una zona de circulación importante dentro de Valle Viejo, lo que derivó en un amplio despliegue policial y judicial en el sector.

El lugar del hecho y la secuencia bajo investigación

El siniestro se produjo sobre la avenida Costanera, una de las arterias de circulación de la zona de San Isidro, y específicamente en un punto situado a aproximadamente 200 metros hacia el punto cardinal Norte de la rotonda que la une con la avenida Félix Avellaneda. Fue allí donde, según la información dada a conocer, eloficial ayudante de la Policía de la Provincia se desplazaba en su motocicleta hasta que, por motivos que todavía no fueron determinados, perdió el control del vehículo.

La mecánica establecida de manera preliminar indica que, tras perder el dominio de la Motomel S2 150 cc., el motociclista impactó contra el camión del organismo provincial que se encontraba estacionado en el lugar. Ese dato se convirtió en uno de los ejes centrales de la reconstrucción del episodio, ya que forma parte del escenario sobre el que trabajan los investigadores para establecer cómo se produjo el choque y en qué circunstancias se desencadenó la tragedia.

Por el momento, la causa del siniestro no fue determinada y la investigación quedó orientada a esclarecer las condiciones en las que se produjo la pérdida de control del rodado y el posterior impacto. La referencia oficial es precisa en un punto: las causas del hecho se investigan, por lo que la secuencia final del episodio dependerá del análisis de los peritajes y de las actuaciones que se llevan adelante bajo la órbita judicial.

La víctima: un joven de 25 años

La víctima fatal del hecho fue Enzo Moya, de 25 años, quien conducía la motocicleta al momento del choque. La confirmación de su identidad le dio un nombre al drama ocurrido en la mañana de Valle Viejo y concentró la atención sobre un desenlace trágico que se produjo de manera inmediata tras el impacto.

Según la información difundida, el motociclista murió en el acto a raíz de las graves lesiones sufridas. La contundencia del choque no dejó margen para una asistencia que pudiera revertir la situación, y el fallecimiento se constató en el lugar del siniestro. La escena quedó entonces bajo resguardo de las fuerzas intervinientes, mientras se desplegaban las primeras actuaciones para documentar el hecho y preservar los elementos de prueba.

Peritajes y actuaciones judiciales

Tras el siniestro, en el lugar trabajaron efectivos de distintas dependencias policiales y judiciales, en un operativo orientado tanto a la preservación de la escena como a la realización de las pericias de rigor. Según se informó, colaboraron numerarios de las Seccionales Quinta y de Sumalao, además de efectivos de la Comisaría de San Isidro, que es la dependencia que corresponde por jurisdicción.

A la par del trabajo de seguridad y control en la zona, también intervinieron Peritos de la Dirección General de Criminalística y Sumariantes de la Unidad Judicial N° 10, quienes quedaron a cargo de las actuaciones correspondientes para reconstruir la mecánica del hecho y documentar todos los elementos necesarios para la investigación.

Las tareas se realizaron bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, que quedó al frente de la causa. Ese encuadre judicial será el que ordene el avance de la investigación para determinar con precisión las circunstancias del episodio, el contexto en el que se produjo la pérdida de control del rodado y todos los factores que pudieron haber incidido en el desenlace fatal.

Una investigación abierta para determinar las causas

Aunque la consecuencia del siniestro quedó establecida desde el primer momento, la investigación judicial y pericial buscará determinar con exactitud qué ocurrió en los instantes previos al impacto. La referencia oficial indica que Enzo Moya perdió el control de la motocicleta, pero serán las actuaciones labradas en el lugar y el análisis técnico de los especialistas los que deberán establecer las circunstancias concretas del episodio.

La intervención de Criminalística y de la Unidad Judicial N° 10 responde justamente a esa necesidad de reconstrucción precisa: fijar posiciones, documentar el escenario, analizar la mecánica del impacto y aportar los elementos necesarios para la causa. En este tipo de hechos, cada dato vinculado al lugar, a la ubicación de los vehículos, a las condiciones de circulación y a la secuencia del choque forma parte de una investigación que no se limita a constatar el fallecimiento, sino que busca establecer responsabilidades y determinar de manera fehaciente cómo se produjo el siniestro.