Más por Menos: este fin de semana se realiza la Colecta Nacional en todo el país

Este sábado 12 y domingo 13 de septiembre se llevará a cabo una nueva edición de la Colecta Nacional Más por Menos, una tradicional propuesta solidaria que durante este fin de semana convocará a las parroquias y comunidades de todo el país.

En Catamarca, la iniciativa tendrá participación en cada comunidad parroquial y en los Santuarios marianos, donde se desarrollará la campaña dentro de sus respectivas jurisdicciones con el objetivo de sumar aportes a esta acción de alcance nacional. La colecta es organizada por la Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones Más Necesitadas, perteneciente a la Conferencia Episcopal Argentina, y este año se presenta bajo el lema "Compartir con alegría, esperanza de muchos".

La propuesta vuelve a poner en el centro la posibilidad de que los aportes realizados durante la campaña se transformen en asistencia y proyectos destinados a comunidades que atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad.

Más de medio siglo como puente solidario

Más por Menos cuenta con más de medio siglo de historia y, de acuerdo con la organización, funciona como un puente entre quienes más tienen y quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad. Los fondos reunidos durante la campaña se destinan a acciones de promoción humana, social y pastoral en las zonas más postergadas del país, con una atención especial sobre las comunidades del interior.

El objetivo de la colecta, de esta manera, trasciende la jornada específica en la que se reciben los aportes. Lo recaudado permite sostener iniciativas concretas que se desarrollan en distintos puntos del territorio nacional y que tienen como destinatarias a personas y comunidades que requieren acompañamiento.

Desde la organización nacional remarcaron que los fondos reunidos permiten sostener proyectos concretos a lo largo de todo el país.

Entre las iniciativas que reciben apoyo se encuentran:

Comedores infantiles y populares.

Construcción y reparación de viviendas.

Emprendimientos laborales.

Hogares para niños.

Residencias para adultos mayores.

Centros de salud.

Establecimientos educativos.

Talleres de artes y oficios.

"Lo recaudado sostiene proyectos concretos a lo largo de todo el territorio: comedores infantiles y populares, construcción y reparación de viviendas, emprendimientos laborales, hogares para niños y residencias para adultos mayores, centros de salud, establecimientos educativos y talleres de artes y oficios. Son obras que dependen, en buena medida, de lo que esta colecta logra reunir cada año", indicaron desde la organización nacional.

Catamarca se suma a la campaña

La convocatoria tendrá una expresión particular en Catamarca, donde cada comunidad parroquial y los Santuarios marianos llevarán adelante la campaña dentro de sus respectivas jurisdicciones. La participación de las comunidades catamarqueñas forma parte de la convocatoria nacional y busca sumar aportes a una iniciativa que destina sus recursos a proyectos de promoción humana, social y pastoral en las regiones más postergadas.

De esta manera, durante el sábado 12 y el domingo 13 de septiembre, los espacios religiosos que participan de la propuesta se convertirán en puntos desde los cuales la comunidad podrá contribuir con la Colecta Nacional Más por Menos.

El lema de esta edición, "Compartir con alegría, esperanza de muchos", sintetiza la convocatoria y pone el acento en la acción solidaria como una posibilidad de acompañar proyectos destinados a distintos sectores y comunidades del país.

Una colecta que continúa durante todo el año

Aunque el momento central de la campaña se concentra este fin de semana, la posibilidad de colaborar no se limita al sábado 12 y domingo 13 de septiembre.

Desde la organización señalaron que, como ocurre en cada edición, la colecta continúa durante todo el año a través de distintas vías habilitadas para realizar aportes. Entre las alternativas disponibles se encuentran:

Transferencia o depósito bancario.

Código QR.

Tarjetas de crédito o débito.

Todas las sucursales de la red Pago Fácil del país.

La diversidad de mecanismos busca facilitar la participación más allá de las actividades que se desarrollen durante el fin de semana central.

"Como cada edición, la colecta no se limita al fin de semana central. Quienes quieran colaborar pueden hacerlo durante todo el año a través de distintas vías: transferencia o depósito bancario, código QR, tarjetas de crédito o débito, y en todas las sucursales de la red Pago Fácil del país", señalaron desde la organización.

El destino de los aportes

Uno de los aspectos centrales de Más por Menos es el destino de los recursos obtenidos. Según explicaron sus organizadores, el dinero recaudado permite sostener proyectos concretos en distintas regiones del territorio argentino, particularmente en aquellas comunidades del interior que atraviesan mayores necesidades.

La asistencia se canaliza a través de iniciativas que abarcan diferentes dimensiones de la vida comunitaria. Desde la alimentación y la vivienda hasta la salud, la educación, el trabajo y el acompañamiento de niños y adultos mayores, los proyectos respaldados por la colecta buscan responder a distintas situaciones de vulnerabilidad.

La organización remarcó que muchas de esas obras dependen, en buena medida, de los recursos que logra reunir la campaña cada año. Por eso, la convocatoria de este fin de semana constituye el momento central de una acción que mantiene abiertas sus vías de colaboración durante todo el año y que tiene como eje la articulación de aportes para sostener proyectos en las zonas más postergadas.