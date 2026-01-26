Precaución en la Ruta 38: fuertes lluvias entre El Portezuelo y el límite con Tucumán

La Dirección Nacional de Vialidad emitió un comunicado de carácter urgente para alertar a los conductores que transitan por la Ruta Nacional 38, en el territorio de la provincia de Catamarca. Según el reporte oficial, las condiciones meteorológicas han desmejorado sensiblemente en el tramo que une la localidad de El Portezuelo con Huacra, punto geográfico que marca el límite con la provincia de Tucumán.

En este sector estratégico de la red vial, se registran en estos momentos lluvias intensas, lo que genera una acumulación de agua sobre la calzada y una reducción crítica de la visibilidad. Ante este escenario de riesgo, las autoridades instan a los usuarios a adaptar sus conductas de manejo para garantizar la seguridad propia y de terceros.

Medidas de seguridad obligatorias

Debido a que la calzada mojada altera la adherencia de los neumáticos y aumenta la distancia de frenado, Vialidad Nacional ha dispuesto las siguientes directrices para todos los vehículos que circulen hacia el norte provincial:

Reducir la velocidad: es imperativo circular por debajo de los límites habituales para evitar el hidroplaneo.

es imperativo circular por debajo de los límites habituales para evitar el hidroplaneo. Evitar sobrepasos: se recomienda no realizar maniobras de adelantamiento dada la escasa visibilidad y el estado del pavimento.

se recomienda no realizar maniobras de adelantamiento dada la escasa visibilidad y el estado del pavimento. Uso de luces bajas: es obligatorio mantener encendidas las luces bajas para facilitar la detección del vehículo por parte de otros conductores.

es obligatorio mantener encendidas las luces bajas para facilitar la detección del vehículo por parte de otros conductores. Atención a la señalización: respetar de forma estricta las advertencias de los agentes y la cartelería preventiva (⚠️⚠️⚠️).

La advertencia de transitar con precaución rige de manera inmediata. Se solicita a los viajeros no subestimar la fuerza del temporal y consultar los canales oficiales antes de emprender el recorrido, ya que el clima en esta zona de transición puede variar repentinamente, incrementando el peligro en la calzada.