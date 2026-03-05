Restablecen la transitabilidad en la ruta a San Francisco

Vialidad Nacional ha finalizado hoy una jornada intensiva de mantenimiento sobre la Ruta Nacional 60, específicamente en la zona de la Quebrada Las Angosturas. Estos trabajos, realizados en el segmento comprendido entre Fiambalá y Cortaderas, resultan fundamentales para asegurar la fluidez del tránsito en este corredor internacional, que representa el vínculo terrestre vital entre la provincia de Catamarca y la República de Chile.

Respuesta ante la contingencia climática

La ejecución de estas obras responde a una necesidad crítica derivada de los fenómenos meteorológicos ocurridos hace dos semanas. En aquel entonces, la región fue azotada por intensas lluvias que provocaron daños significativos en la infraestructura vial. La magnitud del evento fue tal que derivó en la acumulación de importantes derrumbes de material sobre la calzada, lo cual no solo causó daños directos en la carpeta de rodamiento, sino que además forzó la interrupción total de la circulación vehicular hacia el Paso de San Francisco.

Operativo de recuperación vial

Las tareas de recuperación, que abarcaron labores de bacheo y limpieza de calzada, fueron ejecutadas por el personal y los equipos técnicos de la Sobrestantía Tinogasta. Esta intervención integral permitió revertir los efectos del temporal y restaurar, de manera definitiva, las condiciones óptimas de seguridad y transitabilidad necesarias para el transporte en esta importante vía de comunicación internacional.