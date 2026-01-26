Vialidad Nacional libera el paso tras el temporal en Santa María

En una respuesta inmediata ante las contingencias climáticas que afectaron al oeste catamarqueño, Vialidad Nacional ha desplegado un operativo de emergencia sobre la Ruta Nacional 40. El objetivo primordial es el despeje y limpieza de material de arrastre en los sectores más comprometidos del departamento de Santa María, donde las lluvias torrenciales de las últimas horas depositaron sedimentos y áridos que ponían en riesgo la seguridad de los conductores.

Las maniobras técnicas se concentran específicamente en el trayecto que conecta las localidades de Pie de Médano y San José. Este tramo, de vital importancia para el transporte logístico y turístico de la región, se vio severamente afectado por el comportamiento de los cauces naturales que atraviesan la cinta asfáltica.

El impacto del temporal y la crecida de cauces

La situación se originó a raíz de las intensas lluvias registradas entre la noche de ayer y la madrugada de hoy. El fenómeno meteorológico provocó un incremento súbito en el caudal de agua de diversos cauces que son atravesados por la ruta. Como es habitual en esta geografía, el agua en movimiento arrastró consigo lodo, piedras y restos vegetales que quedaron depositados en los badenes una vez que el nivel del agua comenzó a retroceder.

Los trabajos de recuperación se iniciaron formalmente esta mañana, tan pronto como la disminución del caudal permitió que el personal y los equipos operaran bajo condiciones de seguridad adecuadas. La rapidez en la intervención es clave para evitar que el material se compacte sobre la calzada y genere mayores dificultades para el tránsito vehicular.

Para garantizar la efectividad del operativo, la sobrestantía de zona de Vialidad Nacional dispuso el envío de recursos humanos y técnicos especializados.

Estas tareas de mantenimiento correctivo son esenciales para preservar la infraestructura vial y asegurar que la Ruta Nacional 40 recupere su perfil de transitabilidad habitual en el menor tiempo posible.

Recomendaciones cruciales para el usuario

Debido a que las tareas de limpieza se realizan con tránsito habilitado, el organismo nacional ha emitido una alerta para todos los conductores que circulen por la zona de Santa María. La presencia de frentes de trabajo activos exige una conducta de manejo responsable para evitar accidentes. Se solicita a los usuarios:

Disminuir la velocidad habitual: La presencia de operarios y máquinas sobre la ruta requiere transitar a paso lento y vigilante. Cruzar con precaución los badenes: El material de arrastre puede dejar superficies resbaladizas o desniveles imprevistos. Respetar las señales preventivas: Las indicaciones de obra son la principal herramienta para garantizar un paso seguro entre Pie de Médano y San José.

Vialidad Nacional continúa monitoreando la evolución del tiempo en la provincia, ya que la estabilidad de los trabajos depende de que no se produzcan nuevas precipitaciones en las altas cuencas. Por el momento, la prioridad absoluta es la liberación total de la calzada para devolver la normalidad a este corredor estratégico.