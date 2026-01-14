A prepararse: miércoles ventoso e inestable en Catamarca

El clima en Catamarca para este miércoles estará marcado por la inestabilidad, la que dijo presente durante la madrugada, mientras se registraba los 24 grados de mínima.

Con el correr de las horas, durante la mañana, se espera una mejora en las condiciones meteorológicas. El cielo estará parcialmente nublado, con una baja probabilidad de lluvias. La temperatura ascenderá hasta los 26 grados, aunque el viento comenzará a intensificarse: se prevén velocidades de entre 23 y 31 km/h, siempre del Norte, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

La tarde será el momento más caluroso de la jornada. El termómetro, según el SMN llegará a una máxima de 33 grados, bajo un cielo que continuará con nubosidad y sin lluvias. No obstante, el viento seguirá siendo un factor a tener en cuenta: las ráfagas podrían intensificarse y ubicarse entre 51 y 59 km/h, lo que generará sensación térmica variable y algunas complicaciones para actividades al aire libre.

Hacia la noche, el pronóstico indica un nuevo aumento de la inestabilidad. Se esperan tormentas aisladas. La temperatura descenderá hasta los 27 grados, mientras que el viento del Norte continuará soplando con velocidades de 23 a 31 km/h, con ráfagas estimadas entre 42 y 50 km/h.