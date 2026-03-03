El Mercado Itinerante regresa a Valle Chico con productos regionales y servicios municipales

El próximo sábado 7 de marzo, Valle Chico volverá a convertirse en punto de encuentro para vecinos, emprendedores y organismos municipales con la llegada de una nueva edición del Gran Mercado Itinerante + Municipio en tu Barrio. La iniciativa, que ya se ha consolidado como un espacio de articulación entre el Estado local y la comunidad, busca acercar productos de calidad y servicios esenciales en un formato accesible y cercano.

La actividad se desarrollará sobre Avenida 27 entre 12 y 14, en el horario de 9:00 a 14:00 horas, permitiendo que durante toda la mañana los vecinos puedan recorrer los distintos puestos, realizar compras y concretar trámites en un mismo lugar.

El formato itinerante no solo responde a una lógica de descentralización, sino que además promueve la participación directa de la comunidad, facilitando el acceso tanto a bienes de consumo como a políticas públicas.

Emprendedores locales y economía regional

Uno de los ejes centrales del Mercado Itinerante es el impulso a la producción local. En esta edición participarán emprendedores de distintos rubros, consolidando una oferta diversa que prioriza la calidad y el origen regional de los productos.

Entre los sectores confirmados se encuentran:

Panificación

Pastelería

Frutas y verduras

Especias

Conservas

Lácteos de Cotali

Otros rubros vinculados a la producción local

La presencia de estos emprendedores no solo amplía la oferta disponible para los vecinos, sino que fortalece el entramado productivo regional. La propuesta promueve el consumo responsable, incentivando la compra directa a productores y reduciendo intermediaciones.

En ese marco, el Mercado Itinerante se posiciona como una herramienta concreta para el fortalecimiento de la economía regional, generando oportunidades de comercialización y visibilidad para quienes desarrollan sus actividades en el territorio.

Servicios municipales en un mismo espacio

Además de la oferta comercial, la jornada incluirá una amplia gama de servicios y gestiones municipales, facilitando que los vecinos puedan resolver trámites sin necesidad de trasladarse a distintas dependencias.

Entre los servicios disponibles se destacan:

Carrito Saludable

Peluquería Social

Trámites de DNI

Centro de Emisión de Licencias

Consejo del Adulto Mayor

CERCA

La integración de estas áreas en un mismo espacio responde al objetivo de acercar el Estado a los barrios, promoviendo el acceso equitativo a derechos y asesoramiento territorial. La posibilidad de realizar trámites de DNI o gestionar cuestiones vinculadas a licencias en el propio barrio representa una simplificación concreta para la comunidad.

Asimismo, propuestas como el Carrito Saludable y la Peluquería Social amplían el alcance de la jornada, incorporando servicios que impactan directamente en la calidad de vida cotidiana.

Un espacio de cercanía y participación

El Gran Mercado Itinerante + Municipio en tu Barrio no se limita a una feria comercial. Se trata de un espacio integral donde confluyen producción local, servicios públicos y participación comunitaria.

El hecho de desarrollarse en Valle Chico, sobre una arteria principal como Av. 27 entre 12 y 14, refuerza la idea de cercanía territorial. Durante cinco horas, entre las 9:00 y las 14:00, el barrio se transforma en un centro de actividad que articula consumo, gestión y encuentro vecinal.

La propuesta sintetiza dos dimensiones fundamentales:

El impulso a la economía regional a través del acompañamiento a emprendedores.

La facilitación del acceso a políticas públicas mediante la descentralización de servicios.