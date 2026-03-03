Aumentaron un 41% las cirugías en hospitales públicos del interior de Catamarca

Con el objetivo de continuar fortaleciendo el sistema de salud pública, el Ministerio de Salud incorporó en los últimos años equipamiento estratégico en hospitales cabecera del interior provincial. Esta política de inversión no solo apuntó a modernizar la infraestructura sanitaria, sino a garantizar prestaciones de mayor calidad y complejidad para la población, ampliando la capacidad resolutiva en cada jurisdicción.

El impacto de esta decisión se refleja en cifras concretas y verificables. Los hospitales cabecera del interior —el Hospital San Juan Bautista de Tinogasta, el Hospital Zonal Belén y el Hospital Luis Alberto Vargas de Santa María— registraron un incremento del 41% en las cirugías realizadas.

Este crecimiento no responde a una circunstancia aislada, sino a una mejora estructural en la capacidad operativa, producto de la incorporación de tecnología y equipamiento clave para ampliar la cartera de prestaciones.

Los números que marcan el cambio

El análisis comparativo entre períodos revela con claridad la magnitud del avance:

127 procedimientos quirúrgicos efectuados durante el tercer trimestre de 2025.

90 intervenciones realizadas en el mismo período de 2024.

41% de incremento interanual en la actividad quirúrgica.

La diferencia de 37 intervenciones adicionales en el mismo lapso anual evidencia un crecimiento sostenido en la capacidad resolutiva de los hospitales cabecera del interior provincial.

Este aumento no solo implica más cirugías realizadas, sino una consolidación del sistema sanitario fuera de la Capital provincial. El fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria en el interior permite que procedimientos que anteriormente requerían derivaciones hoy puedan resolverse localmente.

Descentralización y acceso oportuno

Los resultados obtenidos reflejan una mejora significativa en la descentralización de los servicios de salud. El equipamiento incorporado permitió ampliar la complejidad de las prestaciones quirúrgicas en cada jurisdicción, favoreciendo un acceso más equitativo.

Este proceso se tradujo en:

Mayor acceso oportuno a la atención quirúrgica.

Disminución en los tiempos de espera.

Mayor eficiencia operativa.

Mejor respuesta sanitaria ante la demanda.

La reducción en los tiempos de espera constituye un indicador central del fortalecimiento del sistema. Al incrementar la capacidad de resolución en cada hospital cabecera, los procedimientos pueden programarse y ejecutarse con mayor agilidad, evitando demoras que en muchos casos incrementan riesgos clínicos.

Menos derivaciones, menor impacto económico y social

Uno de los efectos más relevantes de esta política sanitaria es la reducción de derivaciones hacia la Capital provincial. La posibilidad de resolver patologías en cada jurisdicción disminuye la necesidad de traslados, que suelen implicar costos económicos y sociales para pacientes y familias.

La reducción de derivaciones implica:

Menores gastos en traslados.

Disminución de costos indirectos asociados a estadías prolongadas fuera del lugar de residencia.

Menor carga emocional y logística para el entorno familiar.

Tratamientos más oportunos y con menor riesgo de complicaciones.

Al resolverse los casos en los propios hospitales cabecera del interior, los pacientes acceden a una atención más cercana y ágil, lo que impacta directamente en la calidad de vida y en los resultados sanitarios.