Activemos la solidaridad: promueven campaña para dos abuelos que necesitan de todo

Jóvenes y adultos ligados a la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús visibilizan desde hace unos días una importante campaña solidaria en beneficio de Delicia y Arturo, dos octogenarios que viven en una muy precaria vivienda en cercanía de la Avda. Mardoqueo Castro.

La historia de estos abuelos es triste, no sólo por la ausencia de lo básico para sobrevivir sino también por la carencia de afecto. Esto último se fue subsanando de a poco gracias a la mirada atenta de Víctor Manuel Yapura quien al pasar todos los días por ese sector de la ciudad los vio y se conmovió de ellos. Allí surgió un primer acercamiento para lograr no sólo conocer su situación sino también para lograr ganar su confianza, la que por los años de abandono y de falsas promesas, no siempre es fácil de conquistar.

Así se logró saber que Delicia no sabe leer ni escribir y su compañero de vida, Arturo sufre de Alzehimer, lo que genera un grave problema. Ella no tiene otra familia que él y él sí, una nieta en Córdoba con quien tiene muy escaso contacto. Con el paso de los días, Víctor junto a su novia les hicieron llegar alimentos y elementos de higiene personal y allí vino la frase que los conmovió. “Gracias, ahora por fín vamos a comer”. Y lo dijeron porque hasta ese momento, los abuelos se turnaban para alimentarse porque obviamente no tenían mucho con que hacerlo.

Ahora tanto, ellos como los jóvenes de la Acción Católica de la parroquia se comprometieron en buscar más ayuda para Delicia y Arturo. Para eso pusieron dos teléfonos de contacto, que son: 3834-925183 y 3834-770096.

La libretita

En la necesidad de reencontrarse con afectos, Arturo le confió a Víctor una libretita con números de teléfonos, para así poder volver a saber de sus amigos. “Los llamamos a todos y nunca nos respondieron. No nos dieron bolilla”, comentó a Diario La Unión y agregó Yapura, “quienes sean, no se quieren hacer cargo de él”.

En pos de tener más recursos para ayudarlos en su vida diario, se gestionó ante Desarrollo Social un acompañamiento y visita de una asistente social. Esto aún no tuvo respuesta de este ministerio.