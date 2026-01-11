¿De cuánto va a ser la máxima este domingo en Catamarca?

Este domingo la provincia de Catamarca tendrá una jornada marcada por el buen tiempo y el calor, aunque con probabilidades de precipitaciones en algún tramo del día, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Durante la madrugada se registró la mínima de 22 grados. En tanto, para la mañana, se espera que continúe el cielo algo nublado, con una mejora en la luminosidad y una temperatura que ascenderá hasta los 26grados. El viento comenzará a intensificarse levemente, con registros de entre 13 y 22 km/h, rotando al sector Norte, anticipo del aumento térmico que se sentirá con mayor fuerza hacia la tarde.

El tramo más caluroso del día llegará pasado el mediodía cuando el cielo este parcialmente nublado y la temperatura máxima alcance los 33 grados. En este período, el viento seguirá soplando del mismo sector y se hará más notorio, con velocidades de entre 23 y 31 km/h, y se prevén ráfagas que podrían oscilar entre los 42 y 50 km/h. En este periodo el SMN anuncia la posibilidad de tormentas aisladas, las que de momento tienen hasta un 40% de chances de concretarse.

Por la noche, las condiciones se mantendrán calmas, con un registro de 28 grados y viento del mismo sector con intensidades iguales a la hora anterior.

En síntesis, Catamarca vivirá un domingo típicamente veraniego, con calor intenso hacia la tarde, cielo variable y viento moderado, sin lluvias en el horizonte, ideal para actividades al aire libre, aunque con las precauciones necesarias ante las altas temperaturas y las ráfagas previstas.