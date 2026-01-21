Adiós al polvo en casa: el método japonés que gana adeptos en Catamarca para una limpieza duradera

¿Cansado de lidiar a diario con el polvo y el desorden en el hogar? En Japón, existe un método tradicional que propone una solución integral y que, poco a poco, comienza a replicarse en distintos puntos del país, incluida Catamarca, donde las condiciones ambientales hacen que mantener la casa limpia sea un desafío constante.

Se trata del Oosouji, una técnica ancestral japonesa que transforma la limpieza en un verdadero ritual. Lejos de limitarse a pasar el trapo, el método combina limpieza profunda, orden y renovación de energías, con el objetivo de mejorar tanto el estado del hogar como el bienestar de quienes lo habitan.

En Japón, donde los espacios suelen ser reducidos y cada centímetro cuenta, el Oosouji se practica tradicionalmente a fin de año o al inicio de uno nuevo. La premisa es clara: dejar atrás lo viejo, deshacerse de lo innecesario y comenzar un nuevo ciclo con la casa en condiciones óptimas.

Los pasos japoneses para una limpieza total

El Oosouji no se basa únicamente en limpiar, sino en hacerlo de manera organizada y consciente. Estos son los pasos que recomiendan los especialistas japoneses:

De arriba hacia abajo: la limpieza comienza por techos y altillos, continúa por paredes y muebles, y finaliza en el suelo. De este modo, el polvo no vuelve a depositarse en superficies ya limpias.

En sentido de las agujas del reloj: recorrer cada ambiente siguiendo este orden permite no dejar rincones sin limpiar y evita la dispersión de suciedad.

Clasificar con cajas y bolsas: separar lo que se descarta de lo que puede donarse ayuda a reducir objetos innecesarios y ganar espacio.

Limpieza suave: se priorizan paños de algodón y movimientos delicados para preservar muebles y superficies.

Barrer hacia la entrada: siempre desde el fondo de la casa hacia la puerta principal, evitando que el polvo vuelva a circular.

Vinagre como desinfectante: en lugar de productos agresivos, se utiliza vinagre, un limpiador natural que desinfecta sin dañar superficies ni afectar la salud.

Ordenar las cuentas del hogar: el método también incluye ponerse al día con facturas y pendientes, entendiendo el orden como un concepto integral.

Más que limpieza: un cambio de energía en el hogar

A diferencia de otros métodos de organización conocidos, como el de Marie Kondo, el Oosouji integra orden, limpieza profunda y descarte, apuntando a una renovación completa del espacio. En regiones donde el polvo se acumula con facilidad, como ocurre en muchos hogares de Catamarca, esta práctica cobra especial sentido.

Quienes lo aplican aseguran que los resultados son inmediatos: menos polvo, menos estrés y una casa que se percibe más liviana y funcional. El secreto no está en la rapidez, sino en la constancia y en comprender que limpiar no es solo una tarea doméstica, sino una forma de cuidar el lugar donde se vive.