Inicia el proceso de adaptación en la Escuela de Cadetes

El camino hacia la profesionalización de las fuerzas de seguridad ha sumado un nuevo hito con el comienzo de una etapa crucial para el futuro de la institución. Con el firme objetivo de fortalecer la formación inicial policial, se ha dado inicio a un nuevo período de adaptación y nivelación destinado a los aspirantes a la Escuela de Cadetes "Tte. Gral. Juan Domingo Perón". Este proceso de inmersión total se desarrolla en el Campamento 1 de entrenamiento de Las Pirquitas, ubicado en el departamento de Fray Mamerto Esquiú, donde los jóvenes seleccionados comienzan a transitar los valores que regirán su vida profesional.

Entrenamiento Intensivo y Disciplina en el Terreno

La etapa que afrontan los jóvenes ingresantes consiste en una instancia intensiva de 20 días de entrenamiento bajo un régimen de internado y exigencia constante. Durante este lapso, un equipo especializado de instructores y subinstructores tiene la responsabilidad de impartir los conocimientos básicos fundamentales que transformarán su conducta civil en una profesional. El programa, diseñado para una transición efectiva, cuenta con un cronograma meticuloso aprobado por la Secretaria de Seguridad y la Jefatura de Policía, asegurando que cada actividad responda a los estándares oficiales de formación.

La metodología de trabajo se asienta en un equilibrio pedagógico que combina la capacitación teórica con el ejercicio práctico de manera constante. Este enfoque permite a los aspirantes interiorizarse de manera directa sobre la vida policial, fomentando valores troncales como la disciplina, el esfuerzo de trabajo y la vocación de servicio. La población en formación está conformada por un grupo heterogéneo de 100 jóvenes aspirantes, que incluye tanto a varones como a mujeres provenientes de la Capital y de diversos puntos del interior provincial. Para garantizar la seguridad de los participantes, se ha dispuesto un respaldo sanitario permanente compuesto por un cuerpo de médicos y enfermeros encargados de velar por la salud e integridad física durante las jornadas de alta exigencia.

Fortaleza, Espíritu y Afianzamiento Institucional

El acto de apertura y bienvenida contó con la presencia de las máximas autoridades académicas de la fuerza, quienes marcaron el tono de lo que se espera de esta nueva camada de servidores públicos. El Director del IES Policial, Comisario Mayor David José León Moreno, enfatizó en sus palabras la necesidad de desarrollar el temple frente a la adversidad. Según expresó el jefe policial, este entrenamiento es vital para que los jóvenes aprendan lo que significa la Policía de la Provincia de Catamarca y logren saber sobrellevar todas las adversidades que se presenten en el futuro.

De acuerdo con la visión institucional, este proceso es un requisito indispensable para crear la fortaleza y el espíritu necesarios que derivarán en el afianzamiento de la función policial. El evento también fue encabezado por el Director de la Escuela de Cadetes, Comisario Inspector Sergio Argañaraz, y la Vice Rectora del IES Policial, Comisario Alba Marisol Vega, quienes supervisan que el proceso cumpla con los estándares de excelencia requeridos. La ejecución operativa y la máxima autoridad dentro del predio de entrenamiento recaen sobre el Subcomisario Alexis Cejas, quien, como Jefe del Cuerpo de la Escuela de Cadetes, es el encargado directo del Campamento 1 de Las Pirquitas.

Un Horizonte de Formación Integral

Es fundamental destacar que este período de adaptación y nivelación funciona como un filtro crítico de idoneidad y carácter. Tras la finalización de estos veinte días, se procederá a un posterior proceso de selección que tendrá la tarea de ratificar la vocación y las aptitudes de los postulantes. Aquellos que logren superar satisfactoriamente esta instancia iniciarán formalmente una carrera profesional que demandará tres años de duración académica y física antes de su graduación definitiva.

Durante ese ciclo de perfeccionamiento, los alumnos recibirán una formación integral orientada a convertirlos en oficiales de policía altamente capacitados. La currícula académica incluye el desarrollo de habilidades tácticas necesarias para proteger a la comunidad, pero también una profunda instrucción en valores de servicio, disciplina y ética profesional. El objetivo final de la Escuela de Cadetes es entregar a la sociedad efectivos capaces de actuar con integridad y profesionalismo, entendiendo que el entrenamiento iniciado hoy en el campamento de Las Pirquitas es la base fundamental sobre la cual se construye el compromiso de seguridad para todos los catamarqueños.