Aguirre admitió la circulación comunitaria de Ómicron en Catamarca

En la previa al vencimiento del plazo impuesto por el Ejecutivo provincial sobre las restricciones impuestas por el incremento de casos, no hay claras definiciones por estas horas sobre cómo se va a seguir. Mientras el interior acusa un gran aumento de casos, y la asistencia en los nodos de testeos no tuvo pausa desde hace ya más de una semana, desde la Provincia se indica que se aguardará hasta último momento para definir los nuevos pasos.

Así lo hizo conocer el ministro de Seguridad, Gustavo Aguirre quien confirmó que aunque “estamos en una situación muy dinámica, estamos viendo diariamente la evolución de los casos, y cómo impacta en el sistema de Salud”, lo que sucederá posterior al 9 de enero se conocerá a último momento.

Para el funcionario, según declaró a Radio Valle Viejo, la imposición de nuevas medidas se debe analizar en función de no alterar la economía y las acciones de la ciudadanía. “Otro parámetro es tener en cuenta la visión que tiene Nación, que por ahí tiene más elementos y argumentos epidemiológicos para poder tomar decisiones. Y nosotros desde la Provincia hay una clara definición del Gobernador de que tratemos de no entorpecer la actividad normal de las personas y la actividad económica, buscar siempre ese equilibrio entre la salud y que la gente pueda seguir trabajando”, señaló.

Y agregó “entonces no vamos a tomar una decisión de prorrogar si no hay realmente argumentos sólidos que ameriten realmente seguir sosteniendo una restricción. Así que vamos a esperar hasta el último día, ver qué dice Nación, ver la evolución de los casos, y si es necesario realmente tiene que haber muchos argumentos para que podamos sostener una medida”.

Circulación de Omicron

La implementación del pase sanitario, que quedó fuertemente circunscripto a las actividades masivas, no tiene novedades de solicitarse en el caso del turismo. En este sentido el ministro aunque reconoció el gran movimiento e intercambio con la vecina provincia de Córdoba pero no adelantó que fueran a tomar restricciones en los ingresos. Y es allí que deslizó la existencia de circulación comunitaria del Omicron al indicar que “estamos monitoreando, pero estamos con una circulación comunitaria en Catamarca. Se daba mucho el controlar los ingresos de una provincia a otra cuando en Catamarca no tenia casos o había pocos. Hoy claramente hay una circulación comunitaria”.