Ahorrista se encadenó en la financiera Stratton Sierra reclamando la devolución de su capital

Las derivaciones en el creciente conflicto de las deudas de las financieras, va en aumento. A los escraches a socios y comercios de las distintas firmas denunciadas de estafa, ahora se suma la triste determinación de una ahorrista frente a las oficinas de 9 de Julio entre Zurita y Güemes.

Allí una mujer se encadenó desde las 5 am en la financiera Stratton Sierra solicitando de esta manera que los propietarios le devuelvan el dinero invertido. En diálogo con Diario La Unión, Roxana indicó que su intención es permanecer en el lugar todo el tiempo posible "hasta que me reintegren mis capitales".

"Necesito retirar el dinero porque es algo a lo que llegue con mucho sacrificio y por lo tanto, quiero que me lo reintegren", señaló la damnificada. Consultada por la respuesta que le dieron desde la financiera, comentó: "me indicaron que lo podían hacer dentro de treinta, sesenta y hasta noventa días y que me tengo que inscribiren un correo electrónico para que ellos me llamen. Ayer hablé en varias oportunidades con el dueño, José Luis Sierra y con la señora Jésica Veliz pero no llego a ningún acuerdo".

Roxana manifiesta que la devolución, que en el caso de ella "es siempre a conveniencia de ellos y yo no lo voy a aceptar porque yo solo pido lo mío".

"Me voy a quedar aquí el tiempo que sea necesario. Este ya es mi segundo día y así permaneceré", sentenció.

La ahorrista comentó que hace tres meses invirtió y aunque en ese plazo pudo obtener una renta, ahora su determinación es que le reintegren su capital.

Otras protestas

Entre tanto, las otras financieras tampoco la pasan mejor. En el centro de la polémica sigue estando tanto Edgar Bacchiani como RT Inversiones.

Un grupo de ahorristas en la noche de ayer escrachó distintos domicilios particulares y comercios de quienes apuntan son integrantes de las firmas que los habrían estafado. En el centro está el CEO de la firma de Avda. Illia, quien ya fue dado de alta del Sanatorio Junín.

Ahora, en la financiera de calle Sarmiento y Esquiú, un nuevo cartel anuncia que recién el 23 de Mayo se iniciará el pago de capitales. "Pedimos disculpas públicamente por los inconvenientes ocasionados a nuestros clientes", reza el aviso.

La novedad y sobre todo la fecha, genera malestar en los inversionistas, quienes adelantaron que van a manifestarse y ya se están convocando frente a las puertas de la empresa.