Alerta amarilla en Catamarca: se esperan tormentas fuertes y abundante caída de agua

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre fenómenos climáticos que iniciarán este sábado por la tarde y se intensificarán durante el domingo. Se estiman valores de precipitación acumulada de hasta 50 mm, con ráfagas y posible caída de granizo.

tormentas catamarca

17 Enero de 2026 11.37

Las condiciones de estabilidad en el Valle Central tienen las horas contadas. Según el último parte oficial, una masa de aire húmedo e inestable provocará tormentas de variada intensidad en gran parte del territorio provincial, con un pico de actividad previsto para las próximas 36 horas.

Sábado 17: De la calma a la tormenta

La jornada de hoy comenzó con un cielo parcialmente soleado y una temperatura actual de 27°C. Se espera que la máxima alcance los 29°C, mientras que la mínima se situará en 21°C.

Tarde/Noche: A partir de las 15:00 horas entra en vigencia la alerta amarilla. Las probabilidades de lluvia aumentan drásticamente hacia el final del día, alcanzando un 45% durante la noche. El viento soplará desde el noroeste a unos 6 mph.

Domingo 18: El núcleo del temporal

Para mañana domingo, la situación se tornará más crítica. El alerta se mantiene activo y se espera que las tormentas se generalicen e intensifiquen.

Fenómenos esperados: Se prevé abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento que podrían superar los 70 km/h y caída de granizo en sectores puntuales.

Acumulados: Se estima que la precipitación acumulada oscilará entre los 20 y 50 mm, aunque en zonas serranas estos valores podrían ser superados, llegando incluso a los 80 mm de forma local.

Temperaturas: Se notará un leve descenso térmico debido a la cobertura nubosa y las lluvias, con una máxima que rondará los 27°C.

 

Zonas Afectadas y Recomendaciones

La alerta abarca principalmente la zona de valles y la región este de la provincia. Ante este panorama, Defensa Civil recomienda:

No sacar la basura para evitar obstrucciones en desagües.

Evitar circular por calles anegadas o zonas cercanas a ríos y arroyos que puedan experimentar crecidas repentinas.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones a "Alerta Naranja".

