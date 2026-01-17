Alerta amarilla en Catamarca: se esperan tormentas fuertes y abundante caída de agua

Las condiciones de estabilidad en el Valle Central tienen las horas contadas. Según el último parte oficial, una masa de aire húmedo e inestable provocará tormentas de variada intensidad en gran parte del territorio provincial, con un pico de actividad previsto para las próximas 36 horas.

Sábado 17: De la calma a la tormenta

La jornada de hoy comenzó con un cielo parcialmente soleado y una temperatura actual de 27°C. Se espera que la máxima alcance los 29°C, mientras que la mínima se situará en 21°C.

Tarde/Noche: A partir de las 15:00 horas entra en vigencia la alerta amarilla. Las probabilidades de lluvia aumentan drásticamente hacia el final del día, alcanzando un 45% durante la noche. El viento soplará desde el noroeste a unos 6 mph.

Domingo 18: El núcleo del temporal

Para mañana domingo, la situación se tornará más crítica. El alerta se mantiene activo y se espera que las tormentas se generalicen e intensifiquen.

Fenómenos esperados: Se prevé abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento que podrían superar los 70 km/h y caída de granizo en sectores puntuales.

Acumulados: Se estima que la precipitación acumulada oscilará entre los 20 y 50 mm, aunque en zonas serranas estos valores podrían ser superados, llegando incluso a los 80 mm de forma local.

Temperaturas: Se notará un leve descenso térmico debido a la cobertura nubosa y las lluvias, con una máxima que rondará los 27°C.

Zonas Afectadas y Recomendaciones

La alerta abarca principalmente la zona de valles y la región este de la provincia. Ante este panorama, Defensa Civil recomienda:

No sacar la basura para evitar obstrucciones en desagües.

Evitar circular por calles anegadas o zonas cercanas a ríos y arroyos que puedan experimentar crecidas repentinas.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones a "Alerta Naranja".