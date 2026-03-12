Estudiantes de la UNCA fortalecerán el sistema de salud

En un paso decisivo hacia la modernización de los servicios públicos y la profesionalización académica, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) ha consolidado una alianza estratégica con el Ministerio de Salud de la Provincia. Este acuerdo marca un hito en la colaboración interinstitucional, permitiendo que la vanguardia del conocimiento académico se traslade directamente a las necesidades estructurales de la sociedad catamarqueña mediante la inserción de jóvenes talentos en el sector público.

El convenio de cooperación, de alto valor formativo y social, tiene como eje central la realización de prácticas profesionales por parte de los estudiantes de la Tecnicatura en Informática. Estos alumnos se insertarán directamente en la Dirección de Salud Digital, un área clave para el futuro de la atención sanitaria en la región, donde la tecnología se convierte en el puente necesario para optimizar el acceso y la calidad de los servicios de salud.

Los Protagonistas del Acuerdo Institucional

La formalización de este vínculo se llevó a cabo mediante la suscripción de un documento oficial que contó con la presencia y el respaldo de las máximas autoridades de ambas carteras. La dra. Elina Silvera de Buenader, en su carácter de decana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y la dra. Johana Carrizo, como ministra de Salud de Catamarca, fueron las encargadas de sellar este compromiso que une la formación científica con la gestión estatal.

Esta firma no representa solo un trámite administrativo, sino una visión compartida sobre cómo la educación superior debe dialogar con los organismos del Estado para generar beneficios tangibles. Para los estudiantes, esta oportunidad representa la apertura de puertas hacia el mercado laboral real antes de su graduación, permitiéndoles comprender la complejidad de los sistemas públicos desde una perspectiva profesional y ética.

Impacto en la Formación Académica y Profesional

El objetivo primordial de estas prácticas es que los alumnos de la carrera puedan aplicar sus conocimientos en entornos reales de trabajo, superando la barrera teórica del aula. A través de este convenio, los jóvenes podrán adquirir una experiencia profesional invaluable, enfrentándose a desafíos técnicos de escala provincial que requieren soluciones precisas y eficientes.

La dinámica de trabajo les permitirá contribuir activamente al fortalecimiento del sistema sanitario provincial mediante el desarrollo y la implementación de diversas herramientas digitales orientadas a la gestión de la salud. De esta manera, el proceso de aprendizaje se vuelve recíproco: mientras el estudiante se nutre de la realidad operativa del Ministerio, la institución pública recibe el aporte de saberes actualizados en lenguajes de programación, seguridad de datos y arquitectura de sistemas informáticos.

El Rol de la UNCA en el Desarrollo Tecnológico y Social

Desde la Universidad Nacional de Catamarca se ha puesto especial énfasis en la relevancia de estas políticas de vinculación. Las autoridades universitarias destacaron la importancia crítica de continuar generando vínculos institucionales con organismos del Estado, entendiendo que la universidad pública debe ser un motor de transformación. Esta estrategia busca, por un lado, potenciar la formación académica de excelencia y, por el otro, realizar un aporte sustantivo al desarrollo tecnológico y social de la provincia de Catamarca.

El Centro de Medios Universitarios (CMU), encargado de la difusión de esta información, reafirma con este anuncio el compromiso de la institución con el progreso regional. La integración de los futuros técnicos en la Dirección de Salud Digital es una prueba de que la informática es hoy una herramienta de equidad social, capaz de mejorar la administración de los recursos sanitarios y, en última instancia, la vida de cada ciudadano.