Docentes y salarios: ¿Qué aumentos se dieron en otras provincias?

El debate por los salarios docentes en Catamarca atraviesa un momento de alta tensión en el marco de las negociaciones paritarias entre los gremios del sector y el Gobierno provincial. La discusión se produce en las puertas de una nueva audiencia de conciliación obligatoria que se concretará este jueves al mediodía, instancia que reunirá nuevamente a representantes de la Intersindical docente, además de SUTECA y UDA, con autoridades de la Provincia.

El escenario se vuelve cada vez más complejo tras una nueva marcha protagonizada por los Docentes Autoconvocados, manifestación que volvió a colocar en el centro del debate público el reclamo salarial del sector educativo. Mientras se aguarda una definición en el ámbito de la conciliación, comienzan a observarse los acuerdos y propuestas que otras provincias lograron en sus respectivas negociaciones, lo que aporta elementos de comparación en medio de la discusión local.

En ese contexto, uno de los puntos que marcó el desarrollo del conflicto fue el rechazo a la segunda oferta salarial presentada en Catamarca, que contemplaba un salario básico de $850 mil. La propuesta fue considerada insuficiente, lo que prolongó la negociación y mantuvo el clima de conflicto en el sector educativo.

El escenario en el NOA: Salta y Tucumán

Dentro de la región del Noroeste Argentino (NOA) también se registran procesos de negociación salarial atravesados por distintos niveles de conflictividad. En Salta, el gobierno provincial alcanzó un acuerdo que establece un incremento del 10% escalonado para el primer semestre del año. Este esquema busca ordenar la evolución de los salarios docentes durante la primera mitad del calendario anual.

Sin embargo, la situación no es homogénea en toda la región. En Tucumán, el gremio ATEP manifestó su disconformidad con la propuesta salarial presentada por el gobierno provincial. En ese caso, la oferta consistió en un aumento básico del 8,4%, cifra que fue considerada insuficiente por el sindicato, que mantiene su postura de avanzar en nuevas negociaciones para mejorar la propuesta.

Estos casos reflejan un escenario regional en el que las discusiones paritarias docentes se desarrollan en medio de tensiones y reclamos, una dinámica que encuentra paralelismos con la situación que atraviesa actualmente Catamarca.

Mendoza: acuerdo salarial aceptado por el gremio docente

Fuera del ámbito del NOA, otras provincias avanzaron con acuerdos que lograron el aval de los sindicatos docentes. Uno de los ejemplos más recientes es el de Mendoza, donde el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) resolvió aceptar la propuesta salarial presentada por el Poder Ejecutivo provincial.

El esquema aprobado contempla un incremento total del 10% para el primer semestre del año, distribuido en dos tramos. El cronograma acordado establece:

7% de aumento en marzo

3% de aumento en mayo

Ambos incrementos se calculan sobre la base de los salarios correspondientes a diciembre de 2025.

La aceptación de la propuesta se produjo luego de un proceso de negociación en el que el Gobierno provincial decidió mejorar su oferta inicial, que había sido rechazada por el sindicato docente al considerarla insuficiente.

Tras ese primer rechazo, el gremio resolvió bajar la nueva propuesta a las escuelas para su análisis, lo que permitió abrir un proceso de discusión interna antes de la decisión final. Posteriormente se realizaron plenarios departamentales, instancias en las que los representantes sindicales evaluaron la propuesta y finalmente decidieron aceptarla.

El caso de la provincia de Buenos Aires

Otro de los escenarios relevantes en la discusión salarial docente se registra en la provincia de Buenos Aires, donde el gobierno provincial presentó un esquema de recomposición salarial con características particulares.

La propuesta oficial contempla un incremento acumulado del 9% sobre los haberes correspondientes a enero, distribuido en tres tramos. El esquema de aumentos incluye:

1,5% otorgado en febrero por decreto

5% correspondiente a marzo, que se abonará con los salarios de abril

2,5% en abril, a cobrar durante los primeros días de mayo

Este planteo busca recomponer parcialmente los ingresos docentes luego de que una propuesta anterior fuera rechazada.

En una instancia previa, el Ejecutivo bonaerense había ofrecido un aumento del 3%, cifra que no fue aceptada por los gremios docentes, lo que obligó al gobierno a revisar su planteo inicial.

Catamarca en el centro del debate salarial

En este escenario nacional marcado por negociaciones salariales, propuestas en revisión y acuerdos parciales, la situación en Catamarca continúa abierta.

El conflicto local se desarrolla con movilizaciones docentes, ofertas rechazadas y una conciliación obligatoria en curso, elementos que mantienen en suspenso el resultado final de la negociación.

Mientras tanto, los acuerdos alcanzados en provincias como Salta, Mendoza y Buenos Aires, junto con las discusiones en Tucumán, funcionan como referencias comparativas dentro del debate salarial docente, en un contexto donde las paritarias educativas se convierten en uno de los temas centrales de la agenda laboral en distintas jurisdicciones del país.