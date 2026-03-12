Catamarca habilita un nuevo puesto de vacunación en el Paseo del Peregrino

El Ministerio de Salud de la provincia anunció la habilitación de un nuevo puesto de vacunación en el Paseo del Peregrino, ubicado al lado de la Catedral, con el objetivo de ampliar el acceso de la población a las dosis destinadas a prevenir enfermedades respiratorias.

La iniciativa se enmarca en una estrategia sanitaria que busca reforzar la cobertura de vacunación en los grupos de riesgo, especialmente en lo relacionado con la vacuna antigripal, considerada una herramienta clave para evitar formas graves de la enfermedad.

De acuerdo con lo informado por la cartera sanitaria, el nuevo espacio comenzará a funcionar a partir del viernes 13 de marzo y permitirá que los ciudadanos accedan a distintas vacunas en un lugar de fácil acceso dentro de la ciudad.

El objetivo principal de esta acción es acercar el sistema de salud a la comunidad, facilitando la inmunización en un contexto en el que las autoridades sanitarias insisten en la importancia de mantener al día los esquemas de vacunación, especialmente en los sectores más vulnerables.

Vacunas disponibles en el nuevo puesto sanitario

El puesto de vacunación instalado en el Paseo del Peregrino ofrecerá la posibilidad de recibir diferentes dosis incluidas dentro de las campañas de prevención de enfermedades respiratorias.

Las vacunas disponibles serán:

Vacuna contra la gripe

Vacuna contra la neumonía

Vacuna contra el Covid-19

El horario de atención establecido para este espacio será el siguiente:

De 9.00 a 12.00 horas

De 15.00 a 18.30 horas

La instalación de este puesto sanitario busca facilitar el acceso a la inmunización en un punto de circulación pública, permitiendo que las personas que se encuentren en la zona puedan acercarse a recibir las vacunas correspondientes.

Fechas de funcionamiento del operativo

Según lo informado por el Ministerio de Salud, el nuevo espacio de vacunación tendrá funcionamiento en fechas específicas durante el mes de marzo.

El cronograma previsto incluye:

Semana del 16 al 20 de marzo

Semana del 25 al 27 de marzo

Durante esos días el puesto mantendrá el mismo horario de atención, con turnos disponibles en la franja matutina y vespertina.

Esta organización busca garantizar la continuidad del operativo sanitario durante distintos días del mes, permitiendo que más personas puedan acercarse a recibir las vacunas.

Restricciones en la aplicación de dosis

Las autoridades sanitarias aclararon que en este puesto de vacunación no se aplicarán dosis a niños y niñas de entre 6 y 24 meses. Para este grupo etario, la vacunación continuará realizándose en los espacios habituales del sistema sanitario.

En ese sentido, se informó que los niños de 6 a 24 meses pueden acceder a la vacuna en todos los vacunatorios de la provincia, donde se encuentran disponibles los equipos de salud y las condiciones adecuadas para la atención pediátrica.

Esta aclaración busca ordenar el funcionamiento del operativo y orientar a las familias sobre los lugares habilitados para la vacunación infantil.

Importancia de la vacuna antigripal

Desde el Ministerio de Salud remarcaron la importancia de la vacunación antigripal, una herramienta que permite proteger a la población frente a las formas más graves de la enfermedad.

La vacuna cumple un papel fundamental en la estrategia de prevención, ya que brinda protección oportuna antes del pico de transmisión del virus. Además, su aplicación contribuye a reducir el impacto que determinadas variantes pueden generar sobre el sistema sanitario, especialmente en períodos de mayor circulación viral.

En este contexto, las autoridades sanitarias señalaron que la vacunación también permite atenuar el posible impacto que la variante H3N2 pueda ocasionar en el sistema de salud, reduciendo las complicaciones asociadas a la enfermedad.