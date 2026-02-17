Alerta Amarilla en el oeste de Catamarca: advierten por tormentas severas y nevadas

El panorama climático en la región del NOA presenta complicaciones significativas para las próximas 48 horas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido formalmente una serie de alertas amarillas que ponen el foco sobre el oeste provincial de Catamarca y la zona cordillerana. La advertencia climática, que abarca tanto la jornada de hoy martes como la del miércoles, describe un escenario de inestabilidad marcada que podría derivar en contingencias severas para la población local y los sectores productivos.

Según el organismo nacional, el fenómeno comenzará a manifestarse con mayor fuerza durante la tarde y noche de ambos días. La geografía catamarqueña, caracterizada por sus variaciones de altitud y su clima árido, se prepara para recibir tormentas aisladas que, en puntos específicos, alcanzarán categorías de fuertes a severas.

Departamentos afectados

La alerta amarilla no es uniforme para toda la provincia, sino que se concentra en el sector occidental, donde la interacción de los vientos y la orografía potencia el desarrollo de núcleos de tormenta. Las localidades y departamentos que deben extremar precauciones son:

Antofagasta de la Sierra

Belén

Andalgalá

Pomán

Tinogasta

Santa María

Esta franja del territorio provincial se encuentra bajo vigilancia constante, dado que las condiciones atmosféricas actuales facilitan el desarrollo de celdas convectivas de gran desarrollo vertical, típicas de la temporada estival en la región andina.

Viento, granizo y agua

El pronóstico detallado por el SMN advierte que estas tormentas no vendrán solas. La peligrosidad del evento radica en la combinación de diversos factores meteorológicos que pueden generar daños materiales y anegamientos repentinos. Se espera que las tormentas estén acompañadas por:

Intensa actividad eléctrica: Un riesgo constante para las zonas rurales y urbanas.

Ráfagas de viento: Se estima que los vientos podrían alcanzar velocidades de hasta 80 km/h, lo que representa un peligro para el tendido eléctrico, arbolado y estructuras ligeras.

Caída de granizo: Un factor crítico especialmente para las zonas de cultivo en departamentos como Andalgalá o Belén.

Lluvias abundantes: Las precipitaciones se concentrarán en cortos períodos de tiempo, con acumulados estimados entre los 30 y 50 milímetros, aunque el organismo advierte que estas cifras pueden ser superadas de manera local debido a la naturaleza errática de las tormentas de verano.

Nevadas en la Puna y alta cordillera

Un dato que resalta en el informe del Servicio Meteorológico Nacional es la posibilidad de precipitaciones en forma de nieve. Este fenómeno está previsto para la zona de la Puna y los niveles más altos de la cordillera. En estas altitudes, donde las temperaturas descienden drásticamente durante la noche y bajo condiciones de nubosidad cerrada, las lluvias se transformarán en nevadas o granizo.

Este escenario en alta montaña puede afectar la transitabilidad en pasos fronterizos y rutas de altura, sumando un factor de riesgo adicional a los conductores y transportistas que circulan por el oeste catamarqueño. La combinación de nieve en las cumbres y tormentas eléctricas en los valles configura un cuadro de alerta meteorológica integral que requiere el seguimiento minuto a minuto de las actualizaciones oficiales para garantizar la seguridad de los ciudadanos.