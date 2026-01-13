Alerta Amarilla por tormentas en Catamarca: ¿a qué hora lloverá?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una Alerta Amarilla por tormentas que rige para gran parte de la provincia de Catamarca, ante la previsión de condiciones climáticas adversas que se desarrollarán principalmente durante la noche de este martes. El organismo advirtió que se tratará de tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes, con potencial impacto en distintos departamentos del territorio provincial.

Según el parte oficial, las zonas alcanzadas por la advertencia meteorológica incluyen Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y la zona serrana del departamento Pomán. En todas estas áreas se espera un escenario de inestabilidad marcado, con fenómenos que podrían generar complicaciones tanto en áreas urbanas como rurales.

De acuerdo con el informe del SMN, el área será afectada por lluvias y tormentas que podrán presentarse de manera intermitente, pero con momentos de mayor intensidad. Algunas de estas tormentas podrían adquirir características fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, lo que eleva el riesgo de anegamientos temporarios, especialmente en sectores con drenaje deficiente.

Además, el organismo nacional alertó que estos eventos estarán acompañados por intensa actividad eléctrica, lo que incrementa el peligro para personas que realicen actividades al aire libre durante el desarrollo del fenómeno. No se descarta tampoco la ocurrencia de caída de granizo de manera ocasional, un factor que podría generar daños puntuales en cultivos, vehículos y estructuras expuestas.

Otro de los aspectos destacados del alerta es la presencia de ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. Estas ráfagas, sumadas a las precipitaciones intensas, podrían provocar la caída de ramas, postes o elementos sueltos, por lo que se recomienda extremar las precauciones y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

En cuanto a los valores de precipitación, el SMN estimó acumulados que oscilarán entre los 15 y 30 milímetros, aunque aclaró que estos registros podrían ser superados de manera puntual en algunas localidades. Este tipo de eventos, caracterizados por lluvias concentradas en cortos lapsos, suele generar un impacto desigual, con sectores que reciben mayores volúmenes de agua en poco tiempo.

Desde los organismos de protección civil se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar circular por calles anegadas, no refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas y extremar cuidados en zonas serranas o cercanas a cauces de ríos y arroyos, donde las crecidas repentinas pueden representar un riesgo adicional.

La Alerta Amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Si bien no se trata del nivel máximo de advertencia, el SMN subraya la importancia de adoptar medidas preventivas para reducir riesgos y evitar situaciones peligrosas.

En este contexto, las autoridades provinciales y municipales permanecen en estado de vigilancia ante la evolución del sistema de tormentas, mientras se recomienda a la ciudadanía seguir las actualizaciones meteorológicas y atender las indicaciones oficiales ante cualquier cambio en la intensidad del fenómeno.