Alerta amarilla por tormentas en Catamarca: advierten por lluvias intensas, ráfagas y posible granizo

La Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos de Catamarca Capital difundió una alerta amarilla por tormentas emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que prevé condiciones meteorológicas adversas para el cierre de la jornada del lunes y las primeras horas del martes en la región.

De acuerdo con el informe oficial, el área de cobertura será afectada por tormentas de carácter aislado, aunque se advierte que algunas podrían alcanzar intensidad fuerte. El fenómeno podría estar acompañado por caída de granizo, intensa actividad eléctrica, abundantes precipitaciones en cortos períodos y ráfagas de viento de consideración.

El parte técnico del SMN detalla los siguientes valores previstos:

Ráfagas de viento que pueden alcanzar los 70 km/h.

Precipitaciones acumuladas estimadas entre 30 y 50 milímetros, con posibilidad de superarse de manera local.

Actividad eléctrica intensa asociada a las tormentas.

Riesgo de caída de granizo.

Lluvias abundantes concentradas en breves lapsos de tiempo.

Las autoridades realizaron una aclaración importante respecto al alcance del alerta. Señalaron que los impactos mencionados corresponden a escenarios posibles y no implican que necesariamente se registren en toda la ciudad. Al tratarse de tormentas aisladas, es probable que el fenómeno afecte a algunos sectores de manera puntual mientras que en otros no se presenten inconvenientes.

Alerta amarilla por tormentas

Desde el Municipio remarcaron que el objetivo central de la alerta es la prevención. Si bien muchos de estos eventos no generan daños, la posibilidad de una tormenta localizada de mayor intensidad hace necesario adoptar recaudos básicos para reducir riesgos.

En ese sentido, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y asegurar objetos que puedan ser desplazados por las fuertes ráfagas de viento previstas.