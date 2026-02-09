Bailarines catamarqueños se consagraron campeones de Tango Pista en Salta

La pareja de bailarines catamarqueños Miguel Quintero y Yanel Pedraza se consagró campeona en la categoría Tango Pista durante el Salta Tango Festival, realizado este fin de semana en la provincia vecina.

El certamen reunió a numerosas parejas provenientes de distintos puntos del país, entre ellos Jujuy, Córdoba, Salta, Santa Fe, Buenos Aires, Chubut y Tucumán, lo que le otorgó un marco federal y competitivo al evento. En ese contexto, los representantes de Catamarca lograron destacarse y obtener el primer puesto.

Miguel Quintero y Yanel Pedraza obtuvieron el primer puesto en una de las competencias más destacadas del género.

El reconocimiento suma un nuevo logro a la trayectoria artística de Quintero y Pedraza, quienes desde hace años vienen desarrollando una carrera sostenida en el ámbito del tango, llevando su trabajo y su identidad cultural a distintos escenarios del país y del exterior.

La consagración en Salta reafirma el nivel de los bailarines catamarqueños y su proyección como embajadores culturales de la provincia en uno de los géneros más representativos de la identidad argentina.