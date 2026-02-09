Catamarca se convierte en la capital nacional del ciclismo juvenil

La provincia de Catamarca reafirma su posición estratégica en el mapa del deporte de alto rendimiento con el anuncio oficial del Campeonato Argentino de Ciclismo de Ruta. El evento, centrado específicamente en las categorías Juveniles y Menores, se desarrollará entre el 12 y el 15 de marzo, consolidando una política de Estado que vincula el desarrollo atlético con la expansión del sector turístico regional.

El gobernador Raúl Jalil encabezó el acto de presentación en la Casa de Gobierno, acompañado por figuras clave de la dirigencia deportiva nacional y provincial como el secretario de Deportes y Recreación, Guillermo Perna, el presidente de la Unión Ciclista de la República Argentina (UCRA), Jorge Chica, y el titular de la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta (FACPyR), Marcelo Lanzi.

Durante el anuncio de la fecha para el próximo mes, el mandatario provincial fue categórico respecto a la continuidad de estos proyectos, asegurando que Catamarca sigue apostando al deporte con la firme intención de mantener un calendario activo durante todo el año.

Esta visión de gestión es compartida por los organismos nacionales, ya que Jorge Chica señaló que la provincia ha logrado integrar con éxito el ciclismo con el fenómeno del turismo. El dirigente de la UCRA explicó que el deporte funciona como el hilo conductor para el crecimiento, destacando además la voluntad política del Ejecutivo provincial y de la Secretaría de Deportes para concretar el arribo de esta competencia de prestigio.

La logística del campeonato prevé un despliegue masivo que impactará directamente en la capacidad hotelera y de servicios de la región, ya que se espera la llegada de aproximadamente 1.200 personas entre atletas, cuerpos técnicos y familiares de los competidores. La relevancia del certamen radica en que las pruebas oficiales se concentrarán en las futuras promesas de la disciplina, brindando un marco de competencia federal que busca potenciar las bases del ciclismo nacional en un entorno geográfico ideal para la práctica de ruta.

Por su parte, el presidente de la FACPyR, Marcelo Lanzi, subrayó que Catamarca representa un territorio fundamental para el desarrollo de esta disciplina en el país. El directivo manifestó su confianza en la hospitalidad local y aseguró que todos los jóvenes ciclistas se llevarán un gran recuerdo de la provincia tras las cuatro jornadas de competencia. Esta elección como sede no es fortuita, sino que responde a una trayectoria de éxito constante en la formación de talentos que hoy rinden frutos a nivel internacional.

En este sentido, el secretario Guillermo Perna subrayó el presente del ciclismo local como un factor determinante para recibir esta cita nacional, remarcando que la provincia ha dado grandes ciclistas en los últimos años. Un ejemplo paradigmático de este proceso es el de Guadalupe Díaz, quien actualmente representa al país formando parte de la selección nacional.

La presencia de Díaz en la élite del deporte sirve como estandarte y motivación para los juveniles que llegarán a competir el mes próximo, reafirmando que la inversión en infraestructura y la organización de eventos de esta jerarquía son el camino para nutrir el semillero deportivo de la Argentina.