Alerta amarilla por tormentas fuertes en toda la provincia de Catamarca

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó en las últimas horas un alerta de nivel amarillo que rige para la totalidad de la provincia de Catamarca. Según el informe oficial, el área será afectada por tormentas aisladas, algunas de las cuales podrían presentar una intensidad fuerte o severa, acompañadas por una importante actividad eléctrica y abundante caída de agua en períodos breves.

Las autoridades advirtieron que las ráfagas de viento podrían alcanzar los 80 km/h y no se descarta la caída de granizo en diversas localidades. En cuanto a las precipitaciones, se estima un acumulado de entre 20 y 50 mm, valores que podrían ser superados en puntos específicos del territorio. En las zonas de alta montaña, se prevé que las precipitaciones ocurran mayormente en forma de nieve o granizo.

Recomendaciones

Las autoridades solicitan a la población evitar circular por zonas anegadas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informada a través de los canales oficiales de Defensa Civil.

Pronóstico para la Capital

Para la capital provincial y sus alrededores, la inestabilidad marcará la agenda meteorológica de los próximos días:

Miércoles 14: La jornada iniciará con cielo parcialmente nublado. Sin embargo, hacia la noche se esperan tormentas aisladas. Los vientos soplarán desde el sector norte con ráfagas de hasta 50 km/h. La temperatura oscilará entre una mínima de 24°C y una máxima de 34°C.

Jueves 15: Persistirá la nubosidad variable durante la mañana, desmejorando hacia la tarde-noche con probabilidad de tormentas fuertes. Se prevé un leve descenso de la temperatura (22°C de mínima y 33°C de máxima) con vientos rotando del suroeste al sur.

Viernes 16: El cierre de la semana laboral estará marcado por condiciones climáticas adversas, con tormentas fuertes por la mañana y lluvias aisladas durante el resto del día. La temperatura máxima descenderá hasta los 30°C.