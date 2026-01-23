Alerta Amarilla por tormentas para el oeste de Catamarca

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que rige para la tarde y noche de este viernes en distintos sectores de la provincia de Catamarca. La advertencia alcanza a los departamentos de Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, Belén, Santa María, Andalgalá y Pomán, donde se prevé el desarrollo de fenómenos meteorológicos de variada intensidad.

Según el informe oficial, el área será afectada por tormentas localmente fuertes o severas, que podrían presentarse de manera aislada pero con alto impacto en cortos períodos de tiempo. Entre los principales riesgos asociados al fenómeno se destacan la abundante precipitación, la intensa actividad eléctrica, la ocasional caída de granizo y la presencia de fuertes ráfagas de viento, que podrían alcanzar velocidades de hasta 90 kilómetros por hora.

El organismo nacional precisó que los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre 20 y 50 milímetros, aunque no se descarta que estos registros puedan ser superados de forma puntual, especialmente en sectores donde las tormentas se mantengan estacionarias. Este tipo de eventos incrementa el riesgo de anegamientos temporarios, crecidas repentinas de ríos y arroyos, y complicaciones en caminos rurales y rutas provinciales.

La alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupciones momentáneas de actividades cotidianas. En este sentido, desde los organismos de emergencia y defensa civil se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y adoptar medidas preventivas para reducir riesgos.

Entre las principales recomendaciones se encuentran evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas, no refugiarse bajo árboles ni estructuras metálicas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y circular con extrema precaución en rutas y caminos afectados por lluvias intensas o baja visibilidad. Asimismo, se aconseja no intentar cruzar ríos, arroyos o badenes crecidos, ya que las corrientes pueden resultar peligrosas incluso con niveles de agua aparentemente bajos.