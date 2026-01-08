Alerta amarilla por tormentas: sigue vigente el aviso para gran parte de Catamarca

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre lluvias y tormentas de variada intensidad entre la tarde del jueves y la madrugada del viernes. El fenómeno podría provocar crecidas de ríos y complicaciones en distintos departamentos de la provincia.

El alerta amarilla por tormentas continúa vigente en Catamarca y abarca la tarde y noche del jueves, además de la madrugada del viernes, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo al reporte oficial, se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante precipitación en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas intensas y posible caída de granizo. Estas condiciones podrían generar un aumento en el caudal de ríos y arroyos, especialmente en zonas serranas y de valle.

El fenómeno afectará a los departamentos Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y a la zona serrana de Pomán.

Desde los organismos provinciales se recomienda extremar las precauciones, evitar actividades al aire libre, no circular por calles anegadas y mantenerse informados a través de los canales oficiales, siguiendo la evolución del alerta durante las próximas horas.

La información fue difundida por la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos de la Municipalidad de Catamarca Capital, en el marco de las acciones preventivas ante eventos meteorológicos adversos.