Alerta Catamarca: denuncian estafa que utiliza un alias falso en la campaña por Raisa

Mientras familiares, amigos y miles de catamarqueños solidarios redoblan esfuerzos para reunir los 35 mil dólares necesarios que permitan financiar el tratamiento médico de Raisa en México, una grave denuncia encendió las alarmas en las últimas horas. A través de un mensaje difundido en redes sociales, el padre de la niña, Axel Hiram, advirtió sobre la existencia de una presunta estafa que utiliza un alias falso para captar fondos destinados a la campaña solidaria.

Según denunció públicamente, una persona radicada en Catamarca estaría aprovechándose de la situación de extrema vulnerabilidad de la familia, utilizando un alias similar al oficial para desviar dinero que los vecinos transfieren con la intención de colaborar con el tratamiento neurológico especializado que Raisa necesita de manera urgente.

Axel papá de Raisa

Visiblemente afectado, Axel Hiram explicó que le resultó difícil realizar el descargo, atravesado por la impotencia y la angustia que genera descubrir este tipo de maniobras en medio de una campaña solidaria. "Se siente una impotencia bastante grande", expresó, antes de remarcar que el mensaje tenía como principal objetivo advertir a la comunidad y evitar que más personas sean engañadas.

En ese sentido, insistió enfáticamente en que el único alias válido y oficial para colaborar con la rifa solidaria es RAISA.RIFA, a nombre de Yessica Natalia Santillán. Además, pidió a quienes deseen realizar transferencias que verifiquen cuidadosamente los datos antes de confirmar cualquier envío de dinero, ya que —según señaló— existen personas que crean alias muy similares con la intención de apropiarse de fondos ajenos.

El padre de Raisa aseguró que la persona involucrada ya fue identificada y brindó datos que permitirían reconocerla. También advirtió que, en caso de no devolver el dinero obtenido de manera fraudulenta, la familia avanzará con una denuncia formal para que la Justicia intervenga y determine las responsabilidades correspondientes.

La denuncia generó una fuerte reacción en redes sociales, donde cientos de usuarios expresaron su repudio ante este tipo de acciones y renovaron su apoyo a la familia, recordando la importancia de extremar cuidados al momento de colaborar con campañas solidarias.

El caso de Raisa y la campaña solidaria

Raisa padece parálisis cerebral, una condición que afecta severamente su movilidad y su capacidad de comunicación. La niña presenta dificultades para succionar y deglutir, lo que obligó a la colocación de un botón gástrico para su alimentación. El tratamiento que necesita tiene como objetivo generar nuevas conexiones neuronales y mejorar su calidad de vida, pero no se realiza en Argentina.

El procedimiento médico tiene un costo aproximado de 35 mil dólares, a lo que se suman los gastos de traslado, estadía y acompañamiento familiar en el exterior. A pesar de rifas, campañas y diversas actividades solidarias impulsadas desde hace meses, el monto aún está lejos de alcanzarse, lo que mantiene a la familia en una situación de gran preocupación.

En este contexto, los padres de Raisa, Yesica Santillán y Axel Hiram, lanzaron una rifa solidaria denominada "Unidos por Raisa", con el objetivo de recaudar fondos que permitan acceder al tratamiento neurológico especializado considerado clave para su evolución.

Cada número de la rifa tiene un valor de 5.000 pesos, y el sorteo se realizará por la Quiniela Oficial Nocturna de Catamarca, en una fecha que será confirmada una vez que se vendan todos los números. El primer premio es un automóvil Peugeot 408 usado, propiedad de la familia, el segundo premio consiste en un microondas, y el tercero, una pava eléctrica.

Quienes deseen colaborar pueden adquirir números comunicándose con Axel Ayala (3834 701242) o Yessica Santillán (3834 210937). También se encuentra habilitado el alias RAISA.RIFA para realizar transferencias, único medio oficial reconocido por la familia.

Desde el entorno de Raisa reiteraron el pedido de solidaridad, pero también de precaución, para que cada aporte llegue efectivamente al destino correcto y permita seguir avanzando hacia el objetivo de darle a la niña una mejor calidad de vida.