Alerta naranja por tormentas severas en Catamarca: cuáles serán las zonas afectadas

La Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos de la Capital difundió un recordatorio sobre la alerta naranja por tormentas severas que se encuentra vigente en Catamarca. Según la información oficial, las áreas con mayor probabilidad de afectación comprenden las regiones centro, este y la zona serrana del departamento Pomán, aunque aclararon que se trata de escenarios posibles y no implica que el fenómeno impacte de manera uniforme en toda la provincia.

De acuerdo con el parte emitido, el área de cobertura será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, que podrían estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h y, principalmente, abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.

Alerta naranja por tormentas severas en Catamarca

Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 60 y 115 milímetros, con la posibilidad de que estos registros sean superados de manera localizada.

Evolución

Según el pronóstico oficial, durante la madrugada y la mañana del domingo 18 rige una alerta amarilla, con tormentas que podrían presentarse de forma intermitente.

Hacia la tarde y la noche del domingo, el nivel de advertencia se eleva a alerta naranja, concentrándose en ese tramo horario las condiciones más intensas y el mayor nivel de riesgo.

Posteriormente, durante la madrugada del lunes 19, la alerta volverá a nivel amarillo, aunque no se descarta la ocurrencia de tormentas aisladas. Desde el organismo remarcaron que el nivel de alerta no es constante, ya que se intensifica en determinados momentos del día y luego disminuye, por lo que recomendaron seguir atentamente las actualizaciones oficiales.