Alerta en la Ruta Nacional 40: transitar con extrema precaución en Belén y Santa María

Las condiciones de circulación en la Ruta Nacional 40 presentan riesgos en varios sectores del oeste de Catamarca, por lo que las autoridades solicitaron extremar las precauciones al transitar por distintos tramos que atraviesan los departamentos de Belén y Santa María.

La advertencia fue emitida por Vialidad Nacional, organismo que informó sobre diversos inconvenientes provocados por fenómenos climáticos recientes, principalmente lluvias intensas que impactaron sobre la infraestructura vial y las condiciones de seguridad para los conductores.

Entre los principales problemas detectados se encuentran caídas de piedras sobre la calzada, acumulación de agua y material de arrastre en badenes, y crecidas de ríos, situaciones que obligan a circular con especial atención y a reducir la velocidad en varios tramos de la ruta.

Caída de piedras en la Quebrada de Belén

Uno de los puntos más comprometidos se ubica en la Quebrada de Belén, donde se registró caída de piedras sobre la calzada en el kilómetro 4.098 de la Ruta Nacional 40.

En ese sector, las condiciones obligaron a implementar una circulación restringida, ya que actualmente solo se encuentra habilitada media calzada. Esta situación implica que los conductores deben atravesar el tramo con extrema precaución, respetando las indicaciones y reduciendo la velocidad para evitar accidentes.

La presencia de material rocoso sobre la ruta representa un riesgo significativo para quienes circulan por el lugar, especialmente en una zona caracterizada por su geografía montañosa y por la posibilidad de nuevos desprendimientos.

Desde Vialidad Nacional remarcaron que el sector continúa bajo vigilancia y que las tareas operativas buscan restablecer condiciones seguras de transitabilidad.

Precaución en badenes

Las complicaciones no se limitan a la Quebrada de Belén. Las autoridades también solicitaron extremar las precauciones en el tramo comprendido entre Cerro Negro y la ciudad de Belén, donde se detectaron badenes con acumulación de agua y material de arrastre.

Esta situación fue provocada por las precipitaciones registradas en la región, que generaron el arrastre de sedimentos y residuos naturales hacia los sectores más bajos de la calzada. En estos puntos específicos, el tránsito puede verse afectado por:

Acumulación de agua sobre la calzada.

Material de arrastre depositado en los badenes.

Reducción de las condiciones normales de circulación.

Por este motivo, se recomienda a los conductores reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y atravesar los badenes con suma precaución, ya que la presencia de agua y sedimentos puede afectar la adherencia de los vehículos.

Crecida de ríos en Santa María

Las lluvias intensas que afectan al oeste provincial generaron además otra complicación importante en la región. De acuerdo con el informe oficial, se registró crecida de ríos en el tramo comprendido entre Las Abritas y San José, dentro del departamento Santa María.

Esta situación obliga a los conductores a transitar con precaución en ese sector de la Ruta Nacional 40, particularmente al momento de atravesar badenes, donde el aumento del caudal de agua puede generar condiciones de riesgo.

Las autoridades enfatizaron la importancia de evaluar cuidadosamente el paso por estos puntos, ya que el flujo de agua y el arrastre de materiales pueden modificar las condiciones del terreno en cuestión de minutos.

Recomendación a los conductores

Frente a la combinación de caídas de piedras, acumulación de agua y crecidas de ríos, las autoridades reiteraron la recomendación de transitar con suma precaución en toda la traza de la Ruta Nacional 40 en el oeste catamarqueño.

Los sectores más comprometidos se concentran en:

Quebrada de Belén (km 4.098), con media calzada habilitada por caída de piedras.

Badenes entre Cerro Negro y la ciudad de Belén, con agua acumulada y material de arrastre.

Tramo entre Las Abritas y San José, en Santa María, afectado por crecida de ríos.

Mientras continúan los trabajos para mejorar la transitabilidad, el llamado principal de las autoridades apunta a conducir con responsabilidad y atención, especialmente en los sectores donde las condiciones climáticas alteraron el estado normal de la ruta.