Alerta sanitaria en Catamarca: confirman dos casos positivos de Influenza N2H3

En un contexto de vigilancia intensificada, el Ministerio de Salud de Catamarca ha emitido un comunicado oficial confirmando la detección de dos casos positivos de Influenza A en el territorio provincial. La identificación técnica de los mismos estuvo a cargo del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI-ANLIS Malbrán), organismo que, tras los rigurosos procesos de secuenciación genómica, ratificó que se trata de la variante Influenza N2H3 subclado K.

La confirmación surge como resultado del cumplimiento de los protocolos vigentes de monitoreo respiratorio, los cuales se encuentran en estado de alerta desde fines del año 2025. Según el reporte oficial, el hallazgo pone de manifiesto la circulación de una cepa que, si bien no es catalogada como un virus nuevo, posee características específicas que demandan una respuesta institucional y comunitaria inmediata.

Perfil de los casos y seguimiento clínico

Los pacientes afectados, según detallaron las autoridades sanitarias, son dos personas cuyas edades oscilan entre los 20 y 30 años. Un dato clave en la investigación epidemiológica es que ambos sujetos presentan antecedentes de viaje al exterior, lo que sitúa el origen de la infección fuera de las fronteras provinciales.

En cuanto a su estado actual, el Ministerio de Salud informó lo siguiente:

Los pacientes se encuentran bajo tratamiento sintomático, se mantiene un seguimiento ambulatorio estricto y presentan una buena evolución clínica monitoreada por el sistema público de salud.

Aclaración sobre el procesamiento de muestras

Es pertinente aclarar que ambos casos fueron confirmados en las últimas horas por el Instituto Malbrán y corresponden a las muestras enviadas hace aproximadamente una semana. En esa oportunidad, se remitieron un total de tres muestras, de las cuales los resultados arrojaron que una dio resultado negativo, mientras que las dos restantes completaron el cuadro de positividad ya mencionado. Esta cronología forma parte del proceso estándar de remisión y análisis de alta complejidad necesario para este tipo de patógenos.

El desafío del subclado K y la vigilancia intensificada

La aparición del virus Influenza A (H3N2), subclado K, ha generado una movilización estratégica en las áreas de salud. La principal preocupación de los expertos radica en dos factores determinantes: su rápida capacidad de transmisión y su manifestación fuera de la temporada habitual de virus respiratorios. Estos elementos obligan a las autoridades a poner especial énfasis en la Enfermedad Tipo Influenza (ETI) para asegurar un diagnóstico oportuno y evitar la propagación descontrolada, especialmente en las poblaciones más vulnerables.

Estrategia de prevención y cuidados comunitarios

Ante esta situación epidemiológica, el Ministerio de Salud ha sido enfático en la necesidad de extremar las acciones preventivas. El objetivo primordial es reducir el riesgo de contagio y evitar complicaciones graves. Las recomendaciones oficiales para la población general incluyen:

Higiene y Desinfección: Lavado frecuente de manos con agua y jabón o alcohol en gel. Se insta a limpiar y desinfectar las superficies de contacto habitual con regularidad.

Etiqueta Respiratoria: Cubrir boca y nariz al toser o estornudar con el pliegue del codo y descartar inmediatamente los pañuelos de papel utilizados.

Ventilación y Distanciamiento: Asegurar la ventilación adecuada de ambientes y evitar cambios bruscos de temperatura. Se recomienda evitar espacios cerrados con aglomeraciones de personas.

Artículos Personales: Es fundamental evitar compartir vasos, cubiertos, utensilios o mates.

Para quienes ya presenten síntomas compatibles con enfermedades respiratorias, la instrucción es priorizar el cuidado comunitario: reducir el contacto innecesario con terceros, especialmente con personas inmunocomprometidas o con factores de riesgo, y utilizar barbijo hasta que los síntomas se resuelvan por completo.

Campaña de Vacunación: plazos y requisitos

Un pilar central de la respuesta sanitaria es la inmunización. Las autoridades han recordado que la vacunación contra la Influenza debe mantenerse completa, priorizando a niños y niñas menores de 2 años, mayores de 65 años y personas con comorbilidades.

En relación con el calendario actual, se han establecido consideraciones críticas:

Plazo Extendido: Aquellas personas dentro de la población objetivo que no recibieron la dosis durante 2025 tienen tiempo hasta el 30 de enero de 2026 para inocularse.

Campaña 2026: Independientemente de haber recibido la dosis en este periodo de prórroga, todos los ciudadanos pertenecientes a grupos de riesgo deberán aplicarse nuevamente la vacuna durante la campaña antigripal 2026, siguiendo las directrices del Calendario Nacional de Vacunación.

El sistema de salud permanece en estado de alerta, instando a la ciudadanía a realizar una consulta médica oportuna ante la presencia de cualquier signo de alarma.