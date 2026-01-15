Alerta sanitaria: confirman los dos primeros casos de gripe A H3N2 en Córdoba

El Ministerio de Salud de Córdoba confirmó este jueves los dos primeros casos de influenza A H3N2, subclado K, en la provincia. La detección fue realizada por el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas ANLIS-Malbrán y los contagios están vinculados a viajeros internacionales.

Según precisaron desde la cartera sanitaria, uno de los casos corresponde a un hombre de 27 años, oriundo de la ciudad de San Francisco, con antecedente de viaje a México. El segundo caso es una mujer de 38 años, residente en La Calera, que había viajado recientemente a España.

Ambos pacientes recibieron atención ambulatoria en centros de salud de la provincia, no requirieron internación y presentan una evolución clínica favorable.

Desde el Ministerio aclararon que la confirmación de estos casos no implica circulación comunitaria del virus en Córdoba. No obstante, se encuentran en estudio cuatro muestras adicionales enviadas al Instituto Malbrán para la secuenciación completa del genoma viral y determinar si corresponden a la misma variante.

Situación a nivel nacional

Con estos dos nuevos casos, los contagios confirmados de influenza A H3N2 en el país se registran también en Buenos Aires (3), CABA (2), Mendoza (1), Neuquén (2), Santa Cruz (2) y Tierra del Fuego (1).

Recomendaciones sanitarias

Ante este escenario, el Ministerio de Salud reiteró una serie de medidas preventivas para reducir la transmisión de infecciones respiratorias agudas:

Revisar y completar los esquemas de vacunación.

Aplicarse la vacuna antigripal correspondiente a la campaña 2025 , especialmente en grupos de riesgo.

, especialmente en grupos de riesgo. Lavarse las manos con frecuencia.

Ventilar adecuadamente los ambientes cerrados.

Cubrirse con el pliegue del codo al toser o estornudar.

Higienizarse las manos luego de usar pañuelos descartables.

La población objetivo para la vacunación incluye a niños y niñas de 6 a 24 meses, personas gestantes en cualquier trimestre, puérperas no vacunadas, personas de entre 2 y 64 años con comorbilidades, personal de salud, mayores de 65 años, personal estratégico y viajeros a zonas con circulación del virus.

Síntomas y consulta médica

Las autoridades sanitarias recordaron que, ante la aparición de síntomas respiratorios como fiebre, tos, congestión nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores musculares, dificultad para respirar o agitación, no se debe automedicar y se recomienda realizar una consulta médica inmediata, especialmente en niños, adultos mayores y personas con factores de riesgo.

Asimismo, se aconseja que quienes presenten síntomas respiratorios eviten el contacto con otras personas y reduzcan las interacciones sociales para prevenir nuevos contagios.